Спикер АКЗС рассказал, что могло предотвратить трагедию в Кемерове

По мнению лидера алтайских единороссов Александра Романенко, "инфантилизм проверяющих органов и преступная халатность бизнесменов", не думавшим о последствиях своего бездействия, стали главными причинами пожара в ТЦ "Зимняя вишня".
- Следствие покажет, как это произошло, но уже нет сомнений, что причиной всему - преступление. Если не в правовом смысле, то в смысле человеческом. С 19 марта в торговом центре не работала пожарная сигнализация, и никого это не заботило. Такого быть не должно, когда речь идет о безопасности граждан и особенно детей, - подчеркнул спикер.
По словам Романенко, депутаты краевого парламента еще на майской сессии направили законодательную инициативу по внесению изменений в Градостроительный кодекс РФ.
Александр Романенко,
секретарь Регионального отделения партии "Единая Россия":
- Речь идет о внесении в законодательство изменений, которые бы позволили расширить полномочия региональных органов власти при определении объектов, при строительстве которых требуется обязательная госэкспертиза. Сегодня далеко не всегда органы власти региона имеют юридические основания для контроля при строительстве крупных объектов. Как раз сегодня профильный комитет Госдумы должен подготовить заключение по нашему предложению. Окончательное решение возможно будет принято на заседании Госдумы 4 апреля. Считаю, что после чудовищных событий в Кемерово должны быть внесены изменения в федеральное законодательство, которые бы помогли исключить вероятность повторения трагедии.