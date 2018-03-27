Спикер АКЗС рассказал, что могло предотвратить трагедию в Кемерове

- Следствие покажет, как это произошло, но уже нет сомнений, что причиной всему - преступление. Если не в правовом смысле, то в смысле человеческом. С 19 марта в торговом центре не работала пожарная сигнализация, и никого это не заботило. Такого быть не должно, когда речь идет о безопасности граждан и особенно детей, - подчеркнул спикер.

По словам Романенко, депутаты краевого парламента еще на майской сессии направили законодательную инициативу по внесению изменений в Градостроительный кодекс РФ.

Александр Романенко,

секретарь Регионального отделения партии "Единая Россия":