Егор Крид отсудил более 12 млн рублей у организаторов своего концерта в Архангельске

Как сообщает SHOT, Егор Булаткин (настоящая фамилия певца) выступил в Архангельске 31 марта и написал в своих соцсетях, что доволен шоу. Такого же мнения были организаторы и площадка.
Но спустя почти две недели Крид обратился в суд и потребовал с компании "Твой концерт" 5,7 млн рублей за "неисполнение обязательств по договору".
Спустя полгода разбирательств суд встал на сторону артиста, но к сумме изначального иска добавились неустойки.
Гендиректор компании Антон Попович намерен подать апелляцию.
Причину претензии суд и сам артист скрывают.
Ранее мы рассказали о посещении Екатериной Варнавой барнаульского ТЦ.