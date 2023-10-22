Егор Крид отсудил более 12 млн рублей у организаторов своего концерта в Архангельске

Егор Крид подал иск в Арбитражный суд Москвы еще в апреле. Он был полностью удовлетворен. Теперь компания должна выплатить артисту 12,1 млн рублей.

Как сообщает SHOT, Егор Булаткин (настоящая фамилия певца) выступил в Архангельске 31 марта и написал в своих соцсетях, что доволен шоу. Такого же мнения были организаторы и площадка.

Но спустя почти две недели Крид обратился в суд и потребовал с компании "Твой концерт" 5,7 млн рублей за "неисполнение обязательств по договору".

Спустя полгода разбирательств суд встал на сторону артиста, но к сумме изначального иска добавились неустойки.

Гендиректор компании Антон Попович намерен подать апелляцию.

Причину претензии суд и сам артист скрывают.

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