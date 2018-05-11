Екатерина Андреева вернулась в буднее "Время" на Первом канале

Сегодня, 12:55.
Жизнь

Ведущей телепередачи "Время" на Первом канале по будням снова станет Екатерина Андреева, а шеф новостей Кирилл Клейменов попрощался со зрителями, пишут "Ведомости".

Екатерина Андреева и Владимир Путин.
Екатерина Андреева и Владимир Путин. Фото: kremlin.ru.

Выпуски с участием Андреевой будут чередоваться с программами, где в роли ведущего выступит Виталий Елисеев.

"Так и было запланировано с самого начала — я отлажу работу новой новостной студии и потом вернусь к своей основной работе", — заявил Клейменов, добавив, что хотел их немного развлечь, "а ведь ничего зануднее нет, чем затянувшееся развлечение".

Ранее СМИ отмечали, что Клейменов сменил Андрееву примерно за месяц до проведения в России президентских выборов. Став в 2004 году руководителем дирекции информационных программ, он с тех пор выступал в роли ведущего редко и лишь в особых случаях  — таких, например, как "прямая линия" с президентом РФ Владимиром Путиным, пишет polit.ru.

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