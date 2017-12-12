Екатерина Косогова рассказала молодым энергетикам о новой модели рынка тепла

Екатерина Косогова выступила с докладом "Реформа теплоснабжения и новая модель рынка тепла", рассказав о преимуществах перехода на данную модель для потребителей, энергетиков и властей.

Екатерина Косогова,

директор по тарифообразованию Сибирской генерирующей компании:

- В первую очередь, у потребителей не происходит роста тарифа, но в то же время они получают инвестиции в теплоснабжение и в дальнейшей перспективе более качественное теплоснабжение. Во всяком случае можно нивелировать разруху в отрасли, которую мы прогнозируем. Если ничего не делать сейчас в системе теплоснабжения, то обязательно придется что-то делать через 10-20 лет, но в более глобальном объеме. Конкретно в регионах присутствия СГК мы гарантируем, что взрывных и непосильных ростов тарифов быть не может, по нашим прогнозам, колебания возможны только по инфляции и в различных регионах, в зависимости от тяжести ситуации, плюс 1-2 процента, но не более.

По мнению эксперта, жителям надо опасаться только одного – отсутствия теплоснабжения.

Екатерина Косогова,

директор по тарифообразованию Сибирской генерирующей компании:

- Если грамотная компания приходит и является оператором рынка теплоснабжения, то и этого опасаться не надо. Размер тарифа, сроки платежа и все остальное, на самом деле не так важны, когда мы посмотрим на ситуацию с точки зрения, будет или не будет тепло.

На вопрос участников, когда же в Алтайском крае будет работать новая модель рынка тепла, представитель компании ответила, что точные сроки еще не установлены, так как все зависит, от взвешенного решения органов власти, переговоры с которой еще предстоят СГК, и при лучших условиях модель сможет быть реализована в регионе с 1 января 2019 года.

Как выяснилось в ходе встречи, молодые энергетики следят за изменениями в законодательстве, поэтому с радостью воспользовались возможностью задать вопросы эксперту и прояснить те моменты, которые ранее были непонятны.

Екатерина Косогова,

директор по тарифообразованию Сибирской генерирующей компании:

- С молодёжью всегда приятно общаться. Самое главное у них глаза горят и им хочется применять что-то на практике. Но в общении с молодежью возникает еще один момент - большой уровень недоверия, потому что именно молодежь уверена, что может сделать все лучше и правильнее. И это положительные вещи, так и должно быть. Если бы наши дети не были лучше, чем мы, то не было бы и прогресса.

Напомним, встреча с директором по тарифообразованию СГК прошла в рамках первой профессиональной конференции молодых энергетиков "Лучшие практики в теплоснабжении", организованной Ассоциацией молодых энергетиков при поддержке Сибирской генерирующей компании и Общероссийского отраслевого объединения работодателей поставщиков энергии РаПЭ. В ней приняли участие представители семи крупных энергетических компаний страны - СГК, Т Плюс, Иркутскэнерго, МОЭК, СИБЭКО, ОГК 2 и ТГК 2.