Экономика или "понты"

Надо бы признать, что крупные проекты в АПК у нас вообще идут не очень. Да, "большое" прекрасно для отчетности. Но тех, кто затеял мегакомплекс, взял большие кредиты и сейчас живет и здравствует, откровенно мало.

Надежда Скалон, редактор отдела "Политика".

Что общего у успешных? Как правило, их инициаторы начинали с малого. Отрабатывали на "кошечках" технологии, и только потом заходили на большее.

Что общего у неуспешных? Само­надеянность инициаторов. Получив на развитие первые 200–500 миллионов, они действуют так, как если бы думали: все проблемы зальем деньгами. Как будто экономические, а то и биологические законы перестают действовать при изобилии финансов.

"Это будет лучший комплекс в Европе", — говорил экс-гендиректор "Алтаймясопрома" про свое детище. "Даже очистные сооружения и санитарную бойню не построили", — сказал мне эксперт об этом "лучшем в Европе" проекте.

"Они не предусмотрели, что цены на свинину упадут", — размышляет о причинах крушения еще один собеседник "СК". "Имея такие деньги, могли бы нанять лучших экспертов и предусмотреть критичный вариант развития событий", — полагает другой. С последним я, пожалуй, согласна. Вот что это, если не самонадеянность или "понты" инициаторов?

Один из первых крупных по тем временам комплексов в молочном животноводстве хотели, помнится, построить в Троицком районе в 2008 году. Соорудить решили особый коровник — холодный. "Стены будут сворачиваться и разворачиваться, как шторы. У нас до 50 градусов зимой, какие шторы? Дойным коровам тепло нужно", — говорил тогдашний глава района.

Что ж, об этом говорили. А как же? Первая технология в Сибири. Правда, до штор дело даже не дошло. Камень в фундамент заложили. Завезли оборудование. И через год сдулись, задолжав банкам за 200 млн.

Судьба другого, еще более крупного, проекта в Ключевском районе — "Западное" — это целая цепь экономических и жизненных трагедий. Его руководитель лично выбирал коров в Австрии — за свое дело он болел душой (а сейчас, если не знаете, сидит на зоне в Рубцовске).

Комплекс начал работать. Не все шло гладко еще на старте. Рассказывали, что потенциальную продуктивность шикарные коровы не выдавали. Цены на молоко падали ниже тех, что заложили в бизнес-план. Предприятие брало новые кредиты, чтобы погасить старые, долги нарастали...

Но, видимо, окончательно сгубили дело даже не гигантские долги банкам. Хозяйство самонадеянно завезло, минуя надзорные службы, "биопродукцию" быков из Казахстана. И она оказалась заражена бруцеллезом. Австрийских коров пришлось отправить под нож.

Говорят, еще один директор некогда крупного агрохолдинга заказал художнику свой большой портрет, где он сурово смотрел на зрителя, показывая фигу. Я до конца не уверена, что это правда (очень уж экзотично звучит), но суть подхода это передает. Пока банки дают мне миллиарды, мне все по фиг, я все решу. Может, лучше все же десять проектов на миллиард, чем один на 10 млрд?