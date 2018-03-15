Экономика или "понты"

Когда падает экономический гигант, связанный с десятками, а то и сотнями партнеров, это всегда заметно. И всегда больно для партнеров, работников, территории.
В конце февраля суд признал банкротом крупнейший в крае свинокомплекс "Алтаймясопром". Слухи о его долгах бродили давненько. Но, казалось, не дадут упасть компании, которая уже потратила 10 млрд. И надо потерпеть еще чуть-чуть, дать ей еще пару "ярдов", и все будет хорошо... Не случилось.
Надо бы признать, что крупные проекты в АПК у нас вообще идут не очень. Да, "большое" прекрасно для отчетности. Но тех, кто затеял мегакомплекс, взял большие кредиты и сейчас живет и здравствует, откровенно мало.
Что общего у неуспешных? Самонадеянность инициаторов. Получив на развитие первые 200–500 миллионов, они действуют так, как если бы думали: все проблемы зальем деньгами. Как будто экономические, а то и биологические законы перестают действовать при изобилии финансов.
"Это будет лучший комплекс в Европе", — говорил экс-гендиректор "Алтаймясопрома" про свое детище. "Даже очистные сооружения и санитарную бойню не построили", — сказал мне эксперт об этом "лучшем в Европе" проекте.
"Они не предусмотрели, что цены на свинину упадут", — размышляет о причинах крушения еще один собеседник "СК". "Имея такие деньги, могли бы нанять лучших экспертов и предусмотреть критичный вариант развития событий", — полагает другой. С последним я, пожалуй, согласна. Вот что это, если не самонадеянность или "понты" инициаторов?
Один из первых крупных по тем временам комплексов в молочном животноводстве хотели, помнится, построить в Троицком районе в 2008 году. Соорудить решили особый коровник — холодный. "Стены будут сворачиваться и разворачиваться, как шторы. У нас до 50 градусов зимой, какие шторы? Дойным коровам тепло нужно", — говорил тогдашний глава района.
Что ж, об этом говорили. А как же? Первая технология в Сибири. Правда, до штор дело даже не дошло. Камень в фундамент заложили. Завезли оборудование. И через год сдулись, задолжав банкам за 200 млн.
Судьба другого, еще более крупного, проекта в Ключевском районе — "Западное" — это целая цепь экономических и жизненных трагедий. Его руководитель лично выбирал коров в Австрии — за свое дело он болел душой (а сейчас, если не знаете, сидит на зоне в Рубцовске).
Комплекс начал работать. Не все шло гладко еще на старте. Рассказывали, что потенциальную продуктивность шикарные коровы не выдавали. Цены на молоко падали ниже тех, что заложили в бизнес-план. Предприятие брало новые кредиты, чтобы погасить старые, долги нарастали...
Но, видимо, окончательно сгубили дело даже не гигантские долги банкам. Хозяйство самонадеянно завезло, минуя надзорные службы, "биопродукцию" быков из Казахстана. И она оказалась заражена бруцеллезом. Австрийских коров пришлось отправить под нож.
Говорят, еще один директор некогда крупного агрохолдинга заказал художнику свой большой портрет, где он сурово смотрел на зрителя, показывая фигу. Я до конца не уверена, что это правда (очень уж экзотично звучит), но суть подхода это передает. Пока банки дают мне миллиарды, мне все по фиг, я все решу. Может, лучше все же десять проектов на миллиард, чем один на 10 млрд?
- Сюжет: Колонка Надежды Скалон