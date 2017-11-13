Экономист и кибернетик научат барнаульцев зарабатывать, предсказывая биржевые курсы

15 ноября 2017 года в конференц-зале ИД "Алтапресс" (ул. Короленко, 107) пройдет семинар на тему "Капитал в условиях кризиса и неопределённости". Ученые-практики из Новосибирска расскажут о трендах мирового и российского финансовых рынков и научат управлению финансами по принципам математического анализа и кибернетики.
- Владислав Никитенко - кандидат экономических наук, специалист по системам менеджмента и управления проектами, управляющий партнер SCC Group.
- Игорь Беневаленский - матетик, кибернетик, в прошлом вице-президент Западно-Сибирской фондовой биржи, член финансово-операционного комитета НАУФОР.
"Мы убедились, что финансовые рынки прогнозируемы. Для этого пришлось разработать собственные инструменты, которые базируются на выявлении статистики подтверждаемых закономерностей. Чем менее предсказуем рынок с позиций макроэкономики, тем лучше мы на нем зарабатываем!" - утверждают Никитенко и Беневаленский.
- 16.00-17.00 — выступление спикеров
- 17.00-17.20 — вопросы
- 17.20 — фуршет и живое общение
К участию приглашаются руководители компаний, собственники, девелоперы.