Экономист и кибернетик научат барнаульцев зарабатывать, предсказывая биржевые курсы

Сегодня, 14:10.
Новости компаний

15 ноября 2017 года в конференц-зале ИД "Алтапресс" (ул. Короленко, 107) пройдет семинар на тему "Капитал в условиях кризиса и неопределённости". Ученые-практики из Новосибирска расскажут о трендах мирового и российского финансовых рынков и научат управлению финансами по принципам математического анализа и кибернетики.

Приглашение.
Приглашение. Иллюстрация из архива редакции.
Спикерами вечера станут:
  • Владислав Никитенко - кандидат экономических наук, специалист по системам менеджмента и управления проектами, управляющий партнер SCC Group.
  • Игорь Беневаленский - матетик, кибернетик, в прошлом вице-президент Западно-Сибирской фондовой биржи, член финансово-операционного комитета НАУФОР.

"Мы убедились, что финансовые рынки прогнозируемы. Для этого пришлось разработать собственные инструменты, которые базируются на выявлении статистики подтверждаемых закономерностей. Чем менее предсказуем рынок с позиций макроэкономики, тем лучше мы на нем зарабатываем!" - утверждают Никитенко и Беневаленский.

Расписание:
  • 16.00-17.00 — выступление спикеров
  • 17.00-17.20 — вопросы
  • 17.20 — фуршет и живое общение
Участие бесплатное. Вход строго по предварительной записи.

К участию приглашаются руководители компаний, собственники, девелоперы.

Чтобы получить пригласительный напишите на почту ivanova@altapress.ru (укажите должность, компанию, ФИО).

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