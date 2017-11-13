Экономист и кибернетик научат барнаульцев зарабатывать, предсказывая биржевые курсы

"Мы убедились, что финансовые рынки прогнозируемы. Для этого пришлось разработать собственные инструменты, которые базируются на выявлении статистики подтверждаемых закономерностей. Чем менее предсказуем рынок с позиций макроэкономики, тем лучше мы на нем зарабатываем!" - утверждают Никитенко и Беневаленский.