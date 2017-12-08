Экскурсия "для своих": молодые энергетики России посетили Барнаульскую ТЭЦ-3

Молодые специалисты крупнейших российских энергетический компаний, пожалуй, стали самыми любознательными и интересующимися гостями Барнаульской ТЭЦ-3 за все время ее существования. Десятки вопросов, предложений и вариантов совершенствования рабочих процессов, переходящих в дискуссию – именно такими запомнились сотрудникам станции участники конференции молодых энергетиков, прибывшие в Барнаул из Москвы, Санкт-Петербурга, Архангельска, Ярославля, Ульяновска, Самары, Кирова, Северодвинска, Иркутска, Новосибирска, Красноярска и других городов. Экскурсию для них провел Алексей Макаров, главный инженер ТЭЦ-3. Ему же были адресованы многочисленные вопросы. Особый интерес гостей вызвала организация работы цеха топливоподачи.

Александр Игнатович,

ведущий экономист дирекции по развитию ПАО "Иркутскэнерго":

- Конечно, принципиального отличия в оборудовании станций, введенных в 80-е годы, нет. Однако мы отметили для себя некоторые моменты, которые можно было бы позаимствовать. Например, мы впервые увидели применение электротолкателей, используемых при подаче вагонов с углем для их разгрузки. Ранее мы видели тросовые тяги и другие технологии, а здесь что-то вроде маленького трамвая. Вернувшись домой, мы обязательно оценим предложения рынка, стоимость этой технологии и посмотрим возможность ее применения на нашем производстве.

Молодые энергетики отметили высокий уровень мастерства и слаженности в работе персонала станции, а также хорошие условия труда, созданные для сотрудников предприятия.

Как ранее отметил директор Алтайского филиала СГК и Барнаульской ТЭЦ-3 Игорь Лузанов, энергетикам не жалко делиться свои опытом.

Игорь Лузанов,

директор Алтайского филиала СГК и Барнаульской ТЭЦ-3:

- Мы не конкуренты, мы работаем на энергетику, на экономику страны. Наша задача – поддерживать устойчивое, надежное теплоснабжение городов нашей страны, населения, - подчеркнул руководитель.

Напомним, экскурсия прошла в рамках первой профессиональной конференции молодых энергетиков "Лучшие практики в теплоснабжении", организованной Ассоциацией молодых энергетиков при поддержке Сибирской генерирующей компании и Общероссийского отраслевого объединения работодателей поставщиков энергии РаПЭ.