Эксперт: избирательная кампания в Алтайском крае прошла спокойно

— Прошлая федеральная кампания по выборам в депутаты Государственной Думы в 2016 году в Алтайском крае была одной из самых грязных и скандальных в Сибири. Новости о нарушениях в регионе регулярно публиковали федеральные СМИ. Хорошо доставалось Алтайскому краю и от Центризбиркома.

Президентская кампания прошла вопреки ожиданиям вполне спокойно и гладко. За все время я не видел серьезной критики в СМИ или социальных сетях. Даже несмотря на то, что в крае достаточно вольготно себя чувствуют некоторые оппозиционные силы. Не было и громких заявлений от "Голоса", который может и хотел бы придраться к чему-то, но не смог.

В сравнении с другими регионами Алтайский край хорошо смотрелся в плане ведения агитации и плотности информационного потока. Активно раскрутить колесо избирательной кампании удалось в январе. Основные силы были брошены на повышение явки, и результаты этой работы очевидны. Хочу отметить, что власти впервые за долгое время наконец начали работать по теме привлечения людей к самой процедуре голосования.

В 2012 году на выборах главы государства явка немногим не дотянула до 60%. Проголосовать за президента пришли 59,95% избирателей. Вчера на участки пришли 65,4%. Это весьма неплохой результат в сравнении с сибирскими и дальневосточными регионами. Конечно, Кузбасс и Республика Тыва, далеко впереди, но, например, явка в Новосибирской области оказалась ниже уровня 2012 года. В целом, Алтайский край по показателю явки хорошо подтянулся на уровне страны.