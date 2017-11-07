Эксперт ответил на 7 часто задаваемых вопросов автомобилистов

— Родион Юрьевич, не утихают споры по поводу того, как лучше менять масло в АКПП. Считается, что аппаратная замена может навредить коробке и лучше масло просто слить и залить новое. Это верно?

— Такой способ неэффективен. Невозможно открутить крышку и слить все масло. Больше половины смазывающего материала все равно останется в трансмиссии. Чтобы добиться эффекта, нужно проделать эту процедуру 3-5 раз. А это, как вы понимаете, затратно. Я рекомендую менять масло методом вытеснения. У АКПП есть контур охлаждения через радиатор. Здесь отсоединяем два шланга. Заводим машину, и в один шланг заливаем свежее масло, а из другого сливаем отработанное. Маслонасос поможет вытеснить старое масло новым. В среднем на это уходит 1,5 часа, что на час быстрее при аппаратной замене. При том расход масла будет на 4 литра меньше.

— Другой не менее обсуждаемый вопрос, который скоро снова станет актуальным – сколько времени нужно греть машину зимой?

— Да, многие считают, что машину надо хорошо прогреть, потратив на это 5-10 минут. Но длительная работа мотора на холостых при низких температурах снижает ресурс двигателя. С другой стороны, некоторые производители заявляют, что их моторы можно вообще не прогревать. Но нужно понимать, что такие советы дают в том числе с оглядкой на экологические нормы в Европе. Для нас это менее актуально. Важнее то, что на морозе масло густеет и не может эффективно предотвращать трение. Поэтому я рекомендую в любом случае прогревать мотор 2-3 минуты. После того можно потихоньку трогаться – не следует раскручивать "холодный" двигатель до высоких оборотов.

— По вашему опыту, какие моторы самые удачные? Давайте обсудим силовые установки б/у автомобилей в самом популярном сегменте – от 200 до 500 тыс. рублей.

— У каждого производителя есть удачные и неудачные моторы. Но в целом по опыту могу сказать, что в том сегменте самые ресурсные и ремонтопригодные двигатели – у "японцев" (Toyota, Honda, Mitsubishi). У "немцев" силовые установки сложнее, технологичнее и, как следствие, дороже в обслуживании. Например, если у японской легковушки заменить систему ГРМ с использованием оригинальных комплектующих стоит в среднем 25 тыс. рублей, то у немецкой – под 100 тыс. Моторы отечественных Lada простые и в принципе надежные, но на них нелегко найти качественные запчасти. А вот двигатели корейских авто почти не ремонтопригодны и ходят не так много. Вообще, это тенденция современного автопрома – ресурс двигателей заканчивается сразу после гарантии, и починить их практически невозможно – приходится покупать новые.

— Можно ли ездить с неисправной стойкой?

— Когда стойка не работает, увеличивается нагрузка на другие элементы подвески, что усиливает их износ. Например, часто страдают сайлентблоки. Их износ нарушает геометрию ходовой части. Последствия этого известны – стремительно "съедается" протектор покрышек. Поэтому затягивать с заменой стоек не стоит. Это не тот случай, когда можно "немного поездить и так".

— Что делать, если упала мощность двигателя? Когда посторонних шумов нет, но динамика разгона ощутимо упала.

— Скорее всего, проблема в топливной или пусковой системах мотора. Попробуйте заменить свечи, топливный и воздушный фильтр. Если это не помогло – добро пожаловать в сервис.

— Можно ли доливать в двигатель масло другой вязкости?

— Распространено мнение, что без последствий можно долить немного масла с другими параметрами, чем используемое в двигателе, если оно того же бренда или того же типа (синтетическое/полусинтетическое/минеральное). Но я бы не рекомендовал этого делать. Дело в том, что у каждого масла свой уникальный набор присадок. Даже в линейке одного бренда они могут отличаться. Некоторые из них при смешивании вступают в химические реакции, которые могут быть губительны для двигателя. Поэтому рекомендую всегда доливать только то масло, что работает в моторе.

— Почему некоторые турбины быстро ломаются и как этого избежать?

— Действительно, часто можно видеть, как на относительно "свежих" машинах с пробегом 40-60 тыс. км выходит из строя система турбонаддува. Она достаточно требовательна к качеству моторного масла, его вязкости. Поэтому нужно регулярно его менять и заливать только рекомендованное производителем. Также необходимо перед тем как заглушить мотор дать ему пару минут поработать на холостых оборотах. Некоторые водители пренебрегают этим (или забывают), и в результате "попадают" на ремонт турбины. Чтобы этого избежать, рекомендую установить турботаймер, который будет автоматически глушить двигатель через заданный промежуток времени.

Справка

ProService – две станции техобслуживания легковых автомобилей и коммерческого транспорта.

В числе основных услуг – замена расходных материалов, геометрия колес, проточка тормозных дисков, шумоизоляция, ремонт двигателей, топливной аппаратуры, турбин, электрооборудования, подвески и других систем автомобиля; чистка форсунок, перепрошивка блоков управления, удаление катализаторов (ЕГР, сажевых фильтров), а также установка сигнализаций, парктроников, аудиосистем и т.д.

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