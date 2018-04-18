Банки снизили ставки по рублевым вкладам. В чем теперь хранить деньги?

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Правило хорошего вклада

Несмотря на снижение ставок по вкладам, официальная инфляция сегодня по-прежнему существенно ниже как ставки ЦБ РФ, так и большинства банковских депозитов. Поэтому сбережения в банке остаются вполне актуальными.

Другое дело, что необходимо учитывать текущие расходы, возможные траты ближайшего времени и форс-мажорные обстоятельства, объясняет Андрей Кочетков.

Андрей Кочетков,

аналитик "Открытие Брокер":

— Соответственно, на текущем счете достаточно иметь сумму месячных расходов. На коротких депозитах — покрытие расходов на два-три месяца. А остальные средства — на депозитах с более длительным сроком.

Политика ЦБ РФ остаётся достаточно консервативной, и пока нет признаков того, что ставки будут ниже инфляции. И рублевые вклады сохранят актуальность в обозримом будущем.

Правило валютных вложений

Андрей Кочетков уверен: накопления стоит делать в разных валютах, чтобы обезопасить себя от нестабильности рынка. Большинство центральных банков развитых стран придерживается чрезвычайно мягкой денежной политики. А это делает их валюты неинтересными для сбережений.

Но долларовые депозиты становятся достаточно интересными, поскольку Федеральная резервная система (Центральный банк США) повышает ставку и может её поднять выше 2% ещё до конца года.

Недвижимость: спорный актив

Вложения в недвижимость пока сильно проигрывают прочим инвестициям, поскольку на рынке почти не растут цены. Это связано с тем, что у населения не увеличиваются доходы, что, соответственно, ограничивает спрос на недвижимость.

Андрей Кочетков,

аналитик "Открытие Брокер":

— В перспективе рост цен на недвижимость в городах Сибири может быть обеспечен планируемыми проектами скоростного железнодорожного сообщения Пекин-Москва-Берлин.

Фондовый рынок

Из-за обострения в сфере международных отношений ситуация на фондовом рынке остаётся достаточно сложной. Однако даже в таких условиях на рынке можно найти некоторое количество интересных акций, говорит Андрей Кочетков.

В частности, ряд энергетических компаний выплачивает высокие дивиденды, которые превышают доходность депозитов или облигаций федерального займа. Есть такие бумаги и в металлургии.

Андрей Кочетков,

аналитик "Открытие Брокер":

— Есть несколько историй с потенциальным ростом, как, например, "ВТБ" и Yandex N.V. В любом случае фондовый рынок всегда предоставляет возможности. Но для более эффективной работы необходимо некоторое обучение, сопровождение специалистами и наработка собственного опыта.

Акции зарубежных компаний

Многие отечественные брокеры предоставляют возможность покупки акций зарубежных компаний, в том числе через Санкт-Петербургскую биржу. Но инвестиции в иностранные акции требуют хотя бы минимальной экономической подготовки и знания рынка, полагает эксперт.

Андрей Кочетков,

аналитик "Открытие Брокер":

— К примеру, американский рынок находится в растущей тенденции уже девять лет, но, похоже, что все надежды и оптимистичные ожидания уже давно им отыграны. Поэтому есть риски того, что индексы США начнут устойчивое движение вниз.

Драгметаллы

Инвестиции в драгоценные металлы в России нельзя назвать удобными и прибыльными, продолжает эксперт. Однако для обычных инвесторов остаются доступными обезличенные металлические счета.

Но и они могут принести прибыль лишь при существенном росте цен на драгметаллы. И при дружественном курсе рубля.

Андрей Кочетков,

аналитик "Открытие Брокер":

— Более простым способом инвестиций в металлы будет покупка акций компаний, которые их добывают.

Главное — разнообразие

Эксперт напомнил о главном правиле инвестора: разнообразии инструментов, пассивной защите накоплений через гарантированную доходность (депозиты, облигации, дивиденды), а также балансировку валютных рисков.

Андрей Кочетков,

аналитик "Открытие Брокер":