Эксперты обсудили, как улучшить Барнаул и что этому мешает

Мероприятие прошло в Барнауле 27 апреля по инициативе фракции "Справедливая Россия" в Алтайском краевом Законодательном Собрании. В нем приняли участие депутаты, общественники, архитекторы, представители профильных управлений администрации города и края. В частности, Александр Николайчик и Людмила Суслова, представители фракции "СР" в АКЗС, Сергей Боженко, главный архитектор города, Александр Деринг, руководитель мастерской "Классика", Оксана Молодых, руководитель приемной депутата Государственной Думы Александра Терентьев и депутат БГД Александр Обидин.

Не хватает генплана

Участники круглого стола уверены, что барнаульская агломерация может стать главным драйвером развития всего региона. Но для этого нужно решить несколько проблем. По мнению члена градостроительного совета при краевом Минстройтрансе, доктора географических наук Виктора Ревякина, в первую очередь нужно утвердить генплан развития Барнаула, определить, кто будет управлять агломерацией и решить проблему утилизации мусора.

Сергей Боженко, зампред комитета по строительству, архитектуре и развитию города, рассказал, что доработанный проект генплана представят горожанам к концу 2018 года. Сейчас администрация дорабатывает замечания, полученные в прошлом году.

По его словам, вопрос создания полигона ТБО пока находится нерешенным. Но власти уже предметно ищут площадки под предприятия по сортировке и переработке мусора. Речь идет как минимум о двух таких участках на территории Барнаула. Однако не исключено появление и других проектов на границе города с сельскими районами.

Эксперты считают, что при разработке генплана Барнаула нужно учитывать современные мировые и российские тенденции развития городов в целом. Некоторые предложения подробно обсудили на круглом столе.

Приоритет — пешеходам

Планируя развивать Барнаул, нужно определиться с приоритетами, считает Егор Галкин, руководитель городского сообщества "Шпиль". Он считает, что в первую очередь нужно улучшить городские условия для пешеходов, а затем — для общественного транспорта и автомобилистов. По его словам, если не ориентироваться на потребности людей и не создать комфортную городскую среду, они продолжат уезжать из Барнаула.

Егор Галкин,

руководитель городского сообщества "Шпиль":

— Социологические исследования показывают, что люди не хотят жить в таких городах, где не могут комфортно передвигаться пешком. Нам нужно отдавать приоритет пешеходам. Экономика города от этого будет только улучшаться: появится больше мест для бизнеса в той среде, где люди передвигаются пешком. Тем самым мы можем поддержать и предпринимателей. Как следствие, возрастут налоговые поступления в городской бюджет.

Активисты предлагают создать в Барнауле широкие тротуары и отгородить их от проезжей части крупными кустарниками. А на существующих аллеях и пешеходных зонах установить освещение, которого не хватает во многих частях города.

Выделить "полосу" автобусам

Значительная часть барнаульцев передвигается на общественном транспорте. Однако поездки на автобусе или трамвае отнимают много времени у горожан, считают в "Шпиле".

Егор Галкин,

руководитель городского сообщества "Шпиль":

— Скорость страдает из-за того, что общественный транспорт встроен в общую систему проезжей части. У него нет преимущества перед личным транспортом. Значительная часть горожан предпочитает использовать автомобиль, который комфортнее, чем маршрутка. Это приводит к пробкам в городе.

Для решения этой проблемы сообщество "Шпиль" предлагает отдать одну из автомобильных полос для автобусов и машин экстренной помощи.

Сократить число маршруток

Чтобы барнаульцы могли комфортно ездить по городу, необходимо модернизировать старый транспорт и максимально заменить маршрутки на автобусы, считают в городском сообществе.

Егор Галкин,

руководитель городского сообщества "Шпиль":

— Маршрутки — это зло для города, потому что они создают конкуренцию муниципальному транспорту и забирают основные маршруты, на которых МУП могли бы получать выгоду. В Казани есть успешный опыт избавления от маршруток. Барнаул мог бы его применить.

С этим мнением не согласен главный архитектор города Сергей Боженко.

Сергей Боженко,

зампредседателя комитета по строительству, архитектуре и развитию города:

— Надо исходить из потребностей людей. Маршрутки востребованы у жителей города. В силу своих габаритов они могут проезжать по узким улицам Барнаула. Если автобусы идут по основным автомагистралям, то маршрутки охватывают сеть второстепенных улиц. Город не может организовать все маршруты с помощью автобусов. Частники нам в этом помогают.

По словам Боженко, генпланом предусмотрено активное развитие дорожной и транспортной сети.

Создать условия для велосипедистов

В Барнауле пока не могут создать условия для движения велосипедистов. Этот транспорт очевидно не в приоритете у властей.

Сергей Боженко,

зампредседателя комитета по строительству, архитектуре и развитию города:

— На первый взгляд, велодорожки на центральной аллее проспекта Ленина — красивая идея. Но остается непонятным, как нужно пересекать перекрестки, у кого приоритет на дороге. Чтобы предметно говорить о развитии велотранспорта, сначала надо внести значительные дополнения в ПДД. Видимо, на этом этапе развития Барнаула можно говорить об организации велодвижения только в микрорайонах. На уровне всего города пересесть на велосипеды невозможно.

По словам Боженко, в новых жилых районах некоторые проекты предусматривают велодорожки.

Комфортный город — со двора

Виктор Ревякин считает, что генплан должен начинаться с каждого двора. По мнению Егора Галкина, в городе нужно реконструировать старые районы, сохранять облик исторических зданий, создавать современные развлекательные пространства и "зеленые зоны", строить комфортное жилье. Тогда барнаульцы не захотят уезжать из города.