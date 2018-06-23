Эксперты: пенсионная реформа может стать катализатором протестов

Последние три года стали продолжением относительно благоприятной экономической динамики вместе с относительным снижением протестной активности, считают в КГИ. Общее количество регионов, отнесенных к группе риска, заметно сократилось.

Между тем, пенсионная реформа может стать отправной точкой для новой волны протестной активности.

"Договорной матч власти и оппозиции не может длиться вечно - рано или поздно произойдет перезагрузка политической системы. Пенсионная реформа способна запустить этот механизм", — сказал Александр Кынев, эксперт КГИ.

По словам Кынева, актуализация социальной тематики породит новые политические силы или активизирует старые. В результате территории, где в сентябре пройдут региональные выборы, оказываются в зоне большего риска, поскольку оппозиция может воспользоваться ситуацией, считает еще один эксперт Николай Петров. В качестве примера он указал на кампанию, которую уже начал против предлагаемой пенсионной реформы, Алексей Навальный.

"Заявив о реформе, власть помогла Навальному найти смысл публичного существования после президентских выборов", - отметил Петров.

Именно с учетом предстоящих региональных выборов эксперт Алексей Титков прогнозирует возможный пик протестной активности на осень 2018 года. Но эти протестные кампании не способны стать угрозой для устойчивости федерального правительства. Поскольку параметры предстоящей реформы еще окончательно не определены, у власти есть возможность скорректировать свои планы, заметил Александр Кынев.

В зоне большего риска оказываются крупные города, Север, Дальний Восток и Урал. Это территории, традиционно не связанные с сельским хозяйствам, т.е. местности, где нет возможности подсобным хозяйством компенсировать отсутствие доходов.