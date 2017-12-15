Эксперты прогнозируют ажиотажный спрос на валюту — как в конце 2014 года

Bank of America Merrill Lynch, инвестподразделение крупнейшего в США Bank of America, допустил значительное падение российского рубля в 2018 году из-за расширения американских санкций против РФ, сообщает Reuters.
По мнению аналитиков, сценарий распространения санкций на российский госдолг на сегодня маловероятен. При этом в случае его реализации власти РФ смогут справиться с последствиями. При этом в материалах для своих клиентов банк пишет о том, что "давление может быть существенным и будет зависеть от масштабов введенных санкций".
Эксперты Bank of America предупреждают, что попытка полностью отрезать Россию от внешних рынков капитала может спровоцировать возобновление спроса на валюту, аналогичное всплеску в конце 2014 года.
Власти США рассматривают возможность введения ограничений на покупку российских облигаций федерального займа (ОФЗ). Финансовые аналитики банка считают, что реализация данного сценария приведет к повышению доходности российских компаний на 100-150 базисных пунктов. На данный момент в ОФЗ находится около $37,2 млрд. Еще $14,5 млрд приходится на внешний суверенный долг РФ. Внешний долг российских компаний и банков, который оценивается в $450 млрд, тоже может оказаться под давлением, если суверенный долг попадет под санкции, отметили в Bank of America.
По мнению аналитиков, при введении американских санкций в 2018 году ситуация может повториться по сценарию 2014 года, когда ЦБ РФ сначала потратил миллиарды, пытаясь спасти российский рубль, одновременно резко повысив процентные ставки, однако в итоге отпустил национальную валюту в свободное плавание, пишет bfm.ru.
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