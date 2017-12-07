Эксперты высоко оценили проекты, представленные на конференции "Лучшие практики теплоснабжения"

Наибольшее количество докладов представили сотрудники энергохолдинга "Т Плюс" и Сибирской генерирующей компании, специалисты региональных филиалов от каждой компании привезли по четыре проекта.

Большой интерес коллег вызвали проекты кузбасских энергетиков СГК - доклад Александра Мифтахова на тему повышения качества передачи горячего водоснабжения для потребителей в межотопительный период, а также выступление Вадима Дордина "Оптимизация расходов тепловой сети в результате повышения эффективности работы индивидуальных тепловых пунктов". Красноярец Роман Федосеев посвятил свой доклад модернизации системы температурного контроля генератора ТВВ-165-2 энергоблока №3 Назаровской ГРЭС. Не менее оживленное обсуждение вызвал один из ключевых проектов СГК на Алтае, большая часть которого реализована в этом году. Его презентовал Денис Победимов в докладе "Проект модернизации системы теплоснабжения города Рубцовска: проблемы и решения".

Не менее обширную палитру идей и проектов представили сотрудники филиалов "Т Плюс". Бурную дискуссию вызвал доклад Игоря Ронжина "Дистанционный поиск повреждений в тепловых сетях", речь в нем шла об использовании специально оборудованных дронов для быстрого обнаружения поврежденных участков теплосетей. Вопросы технического усовершенствования систем теплоснабжения и процессов были подняты в проектах Ольги Барминой "Оптимизация теплового узла как ключевой способ повышения эффективности" и Рамиса Галиуллова "Разработка рекомендаций по учету тепловых потерь".

Отметим, не все выступления касались непосредственно производства. Интересный и уже применяемый на практике проект Алексея Белянина "Рейтинговая оценка мотивации работников (сменного персонала)" уже сейчас может быть внедрен в работу многими компаниями.

Олеся Фролова из компании СИБЭКО представила вниманию участников конференции проект на тему "Автоматизация формирования планов ремонтов тепловых сетей", помогающий систематизировать и своевременно актуализировать все изменения, возникающие в ходе реализации ремонтной кампании. Гости из Москвы Тимур Матухнов и Ирина Дугур, являющиеся сотрудниками компании МОЭК, познакомили присутствующих с уже внедренным на производстве проектом "Повторное умягчение сетевой воды".

Команда специалистов "Иркутскэнерго" в лице Алексея Гулина и Александра Игнатовича представила проект "Реконструкция схемы теплоснабжения г. Ангарск с переводом тепловой нагрузки участка №1 на участок ТЭЦ-9". Этот проект особо отметил Игорь Лузанов, директор Алтайского филиала СГК.

Игорь Лузанов,

директор Алтайского филиала СГК:

- Уровень дискуссии и самих докладов очень высокий. Например, проблематика, которую подняли коллеги из "Иркутскэнерго" очень близка нашей. Специалисты решают те же вопросы, например, повышения эффективности и надежности систем теплоснабжения города Ангарска и Иркутска путем замещения неэффективного источника, пусть даже своей ТЭЦ. Мы увидели подтверждение того, что проблемы в теплоэнергетике назрели, их нужно решать. И над этим работают специалисты в разных городах.

Модератор конференции Евгений Жуков, заведующий кафедрой котло- и реакторостроения АлтГТУ, заметил, что обмен опытом, практикой, личные встречи очень важны, но такие мероприятия несут пользу и для образования. В этот день послушать энергетиков пришли студенты старших курсов профильной кафедры технического университета – они с большим интересом следили за каждым докладом.

Андрей Марков,

и. о. ректора Алтайского государственного технического университета им. И.И. Ползунова: