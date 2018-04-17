Эксперты выяснили, какие вопросы беспокоят россиян

Основными вопросами, которые вызывают беспокойство россиян, являются бесплатная медицинская помощь и вопросы получения образования. следует из данных, приведенных уполномоченным по правам человека в России Татьяны Москальковой президенту РФ Владимиру Путину.
В списке самых значимых для россиян проблем на первом месте находится право на бесплатную медицинскую помощь (81%), пишет "Российская газета".
В свою очередь, вопрос об образовании (60%) больше волнует молодежную аудиторию в возрасте от 18 до 30 лет (68%), а также лиц среднего возраста — от 31 до 45 лет (66%). Наибольшую обеспокоенность высказали жители Ханты-Мансийского автономного округа (77%), Республики Алтай (76%), Липецкой области (74%), Республики Марий Эл (72%), а также Астраханской области (72%).
Исследование проводилось Фондом "Общественное мнение" в 2017 году.
В Госдуму внесли законопроект, который предусматривает обязательное трудоустройство выпускников-бюджетников, пишет ura.ru. По словам авторов этой идеи, молодые специалисты после получения диплома будут обязаны проработать в госкомпаниях около четырех лет.
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