Эксперты выяснили, какие вопросы беспокоят россиян

В списке самых значимых для россиян проблем на первом месте находится право на бесплатную медицинскую помощь (81%), пишет "Российская газета".

В свою очередь, вопрос об образовании (60%) больше волнует молодежную аудиторию в возрасте от 18 до 30 лет (68%), а также лиц среднего возраста — от 31 до 45 лет (66%). Наибольшую обеспокоенность высказали жители Ханты-Мансийского автономного округа (77%), Республики Алтай (76%), Липецкой области (74%), Республики Марий Эл (72%), а также Астраханской области (72%).

Исследование проводилось Фондом "Общественное мнение" в 2017 году.

В Госдуму внесли законопроект, который предусматривает обязательное трудоустройство выпускников-бюджетников, пишет ura.ru. По словам авторов этой идеи, молодые специалисты после получения диплома будут обязаны проработать в госкомпаниях около четырех лет.