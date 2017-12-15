Эксперты ВТБ прокомментировали предстоящие изменения в валютном законодательстве РФ

Комментируя инструкцию Банка России от 16.08.2017 №181-И "О порядке предоставления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и операции при осуществлении валютных операций" представители ВТБ рассказали клиентам о предстоящих изменениях в валютном законодательстве, которые вступят в силу в 2018 году. В ходе семинара клиенты банка узнали о новых условиях осуществления валютных операций, системе учета контрактов и кредитных договоров, особенностях операций по списанию средств в валюте и рублях, а также о требованиях банковского контроля по контрактам.

Банк ВТБ осуществляет поддержку предприятий и компаний экспортной-импортной направленности. Объем контрактов филиала по итогам 11 месяцев 2017 года составил – 16,5 млрд рублей, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года он увеличился более чем в 7 раз.

Людмила Карпова,

руководитель корпоративного бизнеса банка ВТБ в Алтайском крае:

Обслуживание экспортно-импортных контрактов ведущего экспортера Алтайского края – группы компаний "Алтайлес" позволило банку ВТБ существенно нарастить объемы валютных операций. Компания активно экспортирует переработанную продукцию ЛПХ в страны ближнего и дальнего зарубежья, поставки осуществляются в Китай, Афганистан, Узбекистан и Таджикистан. Использую импортные аккредитивы банка ВТБ, компания приобретает оборудование для строительства крупнейшего в крае лесоперерабатывающего завода в городе Павловск. Подобные семинары, вне всяких сомнений, будут интересны всем участникам рынка, ведущим внешнеэкономическую деятельность и именно для них на площадке банка специалисты ВТБ представили наиболее полную и актуальную информацию в сфере валютного законодательства.

В штате филиала в Барнауле работают специалисты валютного контроля, которые ответят на любые вопросы в сфере внешне-экономической деятельности. А также помогут оформить паспорта сделок по валютному контролю.