Экстремалы прыгнули с горы и влетели в самолет

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Жизнь

Французские экстремалы Винс Реффет и Фред Фюген из команды Soul Flyers спрыгнули с вершины горы Юнгфрау в швейцарских Альпах и попали в летящий самолет.

Туризм. Путешествие. Горы.
Туризм. Путешествие. Горы. Фото: СС0.

Высота горы, с которой был совершен прыжок, составляет 4 километра 62 метра. На высоте около трех километров они сумели попасть в открытые двери легкомоторного самолета, летевшего со скоростью 137 километра в час.

Экстремалы были одеты в специальные костюмы-крылья — вингсьюты.

10 октября парашютисты установили мировой рекорд по массовости прыжка. 25 экстремалов одновременно прыгнули с моста в Сочи, пишет Lenta.ru.

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