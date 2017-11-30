Экстремалы прыгнули с горы и влетели в самолет

Высота горы, с которой был совершен прыжок, составляет 4 километра 62 метра. На высоте около трех километров они сумели попасть в открытые двери легкомоторного самолета, летевшего со скоростью 137 километра в час.

Экстремалы были одеты в специальные костюмы-крылья — вингсьюты.

10 октября парашютисты установили мировой рекорд по массовости прыжка. 25 экстремалов одновременно прыгнули с моста в Сочи, пишет Lenta.ru.