Экстремалы прыгнули с горы и влетели в самолет

Французские экстремалы Винс Реффет и Фред Фюген из команды Soul Flyers спрыгнули с вершины горы Юнгфрау в швейцарских Альпах и попали в летящий самолет.
Высота горы, с которой был совершен прыжок, составляет 4 километра 62 метра. На высоте около трех километров они сумели попасть в открытые двери легкомоторного самолета, летевшего со скоростью 137 километра в час.
Экстремалы были одеты в специальные костюмы-крылья — вингсьюты.
10 октября парашютисты установили мировой рекорд по массовости прыжка. 25 экстремалов одновременно прыгнули с моста в Сочи, пишет Lenta.ru.
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