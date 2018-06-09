"Телекарта" приглашает в путешествие по великим рекам России

"Великие реки России" – новый масштабный проект телеканала OCEAN-TV, который реализуется при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Всероссийской общественной организации "Русское географическое общество", и Автономного некоммерческого общества "Русское Океанографическое Сообщество".

Это первая за прошедшие сто лет полномасштабная экспедиция по Волге, цель которой – создать единый информационный медиапроект о культуре, истории, современном экономическом и экологическом состоянии регионов, которые находятся в бассейне крупнейших рек России. Эта экспедиция, по сути, повторяет дореволюционный маршрут путешествия знаменитого нижегородского фотографа Максима Дмитриева. Он изучал жизнь на Волге, создавая яркие живые фотографии деревенского быта, шумных ярмарок и красоты российской глубинки. Сегодня телеканал OCEAN TV создает цикл документальных фильмов "Великие реки России. Волга". Это фильм о реке, о времени и о судьбе.

Всероссийский конкурс "Путешествуй с "Телекартой" будет проходить c 06 по 19 июня 2018. Принять в нем участие может любой желающий. Для этого нужно ознакомиться с опубликованными на сайте телеканала OCEAN-TV фотографиями бумажного оранжевого кораблика, который путешествует вместе со съемочной группой от самого истока Волги, сложить из бумаги любой кораблик и украсить его на свой вкус. Фото готовой работы организаторы просят прислать по адресу velikiereki@yandex.ru или разместить на своих страницах в "Фейсбуке" или "ВКонтакте" с хэштэгом #ОранжевыйКораблик. Следить за информацией о результатах конкурса можно на сайте телеканала OCEAN-TV и спутникового телевидения "Телекарта", а также в социальных сетях.

Финалисты будут объявлены 18 июня. Главный критерий отбора победителей – максимальное проявление творческих способностей. Авторы пяти лучших работ получат в подарок комплект оборудования для подключения спутникового телевидения "Телекарта". В подарочный комплект входит флагманский интерактивный спутниковый приемник M1 от ведущего мирового производителя телевизионных приставок – компании Humax. Это полноценный компактный медиацентр, поддерживающий большинство известных стандартов воспроизведения медиаконтента. Он позволяет организовать телепросмотр, подключившись к спутниковому телевидению "Телекарта" или предустановленному интернет-сервису "Телекарта Онлайн", включая все дополнительные пакеты и онлайн-сервисы. Приемник воспроизводит медиафайлы с различных внешних носителей, в том числе из локальной домашней сети. В М1 предусмотрена электронная программа передач на экране телевизора (EPG), запись вещания с помощью цифрового видеорекордера (PVR), воспроизведение видео и фотоизображений, проигрывание музыки через USB.

Дмитрий Жичин,

директор по маркетингу ГК "Орион":