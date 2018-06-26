Электростанции СГК на Алтае произвели более 80% электроэнергии в масштабе двух регионов

Всего по итогам мая, по данным филиала "СО ЕЭС", выработка электроэнергии станциями Алтайского края и Республики Алтай в мае составила 517,6 млн кВт-ч.

Потребили жители и предприятия двух регионов за месяц 856,8 кВт-ч ресурса. Таким образом, доля электроэнергии, произведенной алтайскими предприятиями СГК, в общей доле потребления двух Алтаев, составила 50%.

За пять месяцев, с января по май, три ТЭЦ СГК произвели 2195,5 млн кВт-ч электроэнергии. Это 66% от суммарной выработки всех объектов генерации Алтайского края и Республики Алтай. Этого количества ресурса было достаточно, чтобы покрыть 45,8% потребности регионов в ресурсе.

В целом за пять месяцев текущего года, зафиксировано увеличение потребления электроэнергии. По данным РДУ оно выросло на 1,9%, в сравнении с прошлым годом.

Игорь Лузанов,

директор Алтайского филиала СГК: