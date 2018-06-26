Электростанции СГК на Алтае произвели более 80% электроэнергии в масштабе двух регионов

Три электростанции Сибирской генерирующей компании по итогам мая произвели 82% от всей выработанной на территории Алтайского края и Республики Алтай электроэнергии. Барнаульские ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3, а также Бийская ТЭЦ за месяц выдали в сеть 425 млн кВт-ч ресурса.
Всего по итогам мая, по данным филиала "СО ЕЭС", выработка электроэнергии станциями Алтайского края и Республики Алтай в мае составила 517,6 млн кВт-ч.
Потребили жители и предприятия двух регионов за месяц 856,8 кВт-ч ресурса. Таким образом, доля электроэнергии, произведенной алтайскими предприятиями СГК, в общей доле потребления двух Алтаев, составила 50%.
За пять месяцев, с января по май, три ТЭЦ СГК произвели 2195,5 млн кВт-ч электроэнергии. Это 66% от суммарной выработки всех объектов генерации Алтайского края и Республики Алтай. Этого количества ресурса было достаточно, чтобы покрыть 45,8% потребности регионов в ресурсе.
В целом за пять месяцев текущего года, зафиксировано увеличение потребления электроэнергии. По данным РДУ оно выросло на 1,9%, в сравнении с прошлым годом.
Игорь Лузанов,
директор Алтайского филиала СГК:
- По итогам января-мая наши станции суммарно произвели на 3,4% электроэнергии больше, чем в прошлом году. Особенно сильно объемы производства выросли в мае – почти на 30%. Такая динамика объясняется погодными условиями. Май в этом году был холодным, среднемесячная температура была ниже, чем в 2017 году на 4,4 градуса. Это и повлекло высокий спрос на электроэнергию у потребителей, тем более, что администрации некоторых городов и поселений приняли решении завершить отопительный сезон еще в конце апреля.