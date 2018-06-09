"Белый ЙОЖ": в Белокурихе пройдет полезный праздник

16 июня приглашаем вас принять участие в фестивале "Белый ЙОЖ" — единственном на Алтае грандиозном мероприятии такого рода. В формате "Отдыхай и развивайся" полная релаксация на лоне природы в течение одного дня.
Отдохнуть всей семьей, узнать о методиках оздоровления тела и научиться применять их, познать искусство управления своими эмоциями и раскрыть потаенные ресурсы организма и личности.
Под руководством опытных тренеров вы сможете изучить разные направления восточных практик: от простого утреннего комплекса, до йоги в гамаках, познаете основы кинезиологии, правильного питания, посетить массу мастер-классов от лучших ремесленников Алтая, помедитировать под звуки тибетских поющих чаш или за чайной церемонией. Чистый воздух, чистая вода и чистая пища дополнят и усилят эффект от практик.
Детский досуг на целый день: масса творческих мастер-классов, детская йога, анимация, квест, лепка из глины, рисование мехенди.
Фуд-зона с разнообразными вегетарианскими блюдами от ресторана "Пятое колесо".
Хронология событий - в снимках и видео творческой группы "Живи сюда".
В заключении массовый флешмоб и вечерний камерный концерт Ольги Суховеевой!
Трансфер Барнаул-Белокуриха и Белокуриха-Барнаул - 1700 руб./ билет.
По вопросам бронирования — Ольга 8-960-959-9159
P.S. (если приобретают на трансфер, то наши акции не действуют, а также детские цены не действуют. Единая цена 1700 руб. за участие в фесте и за доставку туда и обратно. Выгодное предложение!)
Самостоятельное приобретение билетов и "своим ходом" по стоимости: взрослый билет 1500 руб., детский билет 700 руб.
Регистрация и специальные акции в группе Вконтакте
Инстаграм: @www.instagram.com/beliy_yozh
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