"Белый ЙОЖ": в Белокурихе пройдет полезный праздник

Отдохнуть всей семьей, узнать о методиках оздоровления тела и научиться применять их, познать искусство управления своими эмоциями и раскрыть потаенные ресурсы организма и личности.

Под руководством опытных тренеров вы сможете изучить разные направления восточных практик: от простого утреннего комплекса, до йоги в гамаках, познаете основы кинезиологии, правильного питания, посетить массу мастер-классов от лучших ремесленников Алтая, помедитировать под звуки тибетских поющих чаш или за чайной церемонией. Чистый воздух, чистая вода и чистая пища дополнят и усилят эффект от практик.

Детский досуг на целый день: масса творческих мастер-классов, детская йога, анимация, квест, лепка из глины, рисование мехенди.

Фуд-зона с разнообразными вегетарианскими блюдами от ресторана "Пятое колесо".

Хронология событий - в снимках и видео творческой группы "Живи сюда".

В заключении массовый флешмоб и вечерний камерный концерт Ольги Суховеевой!

Трансфер Барнаул-Белокуриха и Белокуриха-Барнаул - 1700 руб./ билет. По вопросам бронирования — Ольга 8-960-959-9159

P.S. (если приобретают на трансфер, то наши акции не действуют, а также детские цены не действуют. Единая цена 1700 руб. за участие в фесте и за доставку туда и обратно. Выгодное предложение!)

Самостоятельное приобретение билетов и "своим ходом" по стоимости: взрослый билет 1500 руб., детский билет 700 руб.

Регистрация и специальные акции в группе Вконтакте Инстаграм: @www.instagram.com/beliy_yozh

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