Эльвира Набиуллина: россияне не ощущают снижение инфляции, так как не верят в него

Вчера, 15:44.
Экономика

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина назвала три причины, по которым у граждан страны создается ощущение роста цен, сообщили "Известия". 

Эльвира Набиуллина.
Эльвира Набиуллина. Фото: duma.gov.ru.

Первая - это жизнь при высокой инфляции длительное время. После этого россиянам сложно поверить, что инфляция будет низкой. Во-вторых, люди запомнили цены на продукты, которые установились два года назад, но не фиксируют их изменения в отличие от статистических органов.

И третье - цены на товары ежедневных покупок (прежде всего, плодово-овощной продукции) сильно колеблются в течение года из-за сезонности.

Набиуллина отмечает, что россияне больше замечают рост цен. На конец 2017 года регулятор прогнозирует инфляцию до 2,6%, а в 2018 году на уровне 3,5-4%.

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