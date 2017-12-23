Эльвира Набиуллина: россияне не ощущают снижение инфляции, так как не верят в него

Первая - это жизнь при высокой инфляции длительное время. После этого россиянам сложно поверить, что инфляция будет низкой. Во-вторых, люди запомнили цены на продукты, которые установились два года назад, но не фиксируют их изменения в отличие от статистических органов.

И третье - цены на товары ежедневных покупок (прежде всего, плодово-овощной продукции) сильно колеблются в течение года из-за сезонности.

Набиуллина отмечает, что россияне больше замечают рост цен. На конец 2017 года регулятор прогнозирует инфляцию до 2,6%, а в 2018 году на уровне 3,5-4%.