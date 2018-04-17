Эльвира Вебер возглавит банковский бизнес группы "Открытие" в Алтайском крае

Эльвира Вебер назначена бизнес-лидером банковского бизнеса группы "Открытие" в Алтайском крае. Она возглавит региональное подразделение "Открытия" и будет отвечать за развитие банковского бизнеса группы и процесс интеграции с Бинбанком.
Александр Пахомов,
руководитель блока управления региональной сетью банка "Открытие":
— Я уверен, что лидерские качества, опыт, настойчивость в достижении поставленных целей позволят Эльвире Александровне сформировать эффективную региональную команду, готовую решать амбициозные бизнес-задачи.
В Алтайском крае сеть офисов продаж "Открытия" и Бинбанка представлена в Барнауле, Бийске, Новоалтайске и Рубцовске. Банк планирует расширение сети присутствия в регионе.