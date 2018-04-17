Эльвира Вебер возглавит банковский бизнес группы "Открытие" в Алтайском крае

Вебер Эльвира.

Александр Пахомов,

руководитель блока управления региональной сетью банка "Открытие":

— Я уверен, что лидерские качества, опыт, настойчивость в достижении поставленных целей позволят Эльвире Александровне сформировать эффективную региональную команду, готовую решать амбициозные бизнес-задачи.

Эльвира Вебер родилась в городе Барнауле. В 1988 году получила квалификацию "экономист" в Алтайском государственном университете. Профессиональную деятельность в банковской сфере начала в 1993 году. Прошла путь от кассира-контролера до регионального управляющего банком. В 2011-2018 года Эльвира Вебер возглавляла ВТБ24 (с 2018 года — розничный бизнес ВТБ) в Алтайском крае. На этом посту ей удалось серьезно упрочить позиции банка на рынке финансового ритейла. Неоднократно награждалась администрацией Алтайского края за вклад в социально-экономическое развитие региона.

В Алтайском крае сеть офисов продаж "Открытия" и Бинбанка представлена в Барнауле, Бийске, Новоалтайске и Рубцовске. Банк планирует расширение сети присутствия в регионе.