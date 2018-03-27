Энергетики Бийска оперативно обследуют объекты теплосетевого хозяйства

Оперативные бригады теплосетевого подразделения СГК в городе Бийске приступили к обследованию состояния тепловых камер и других объектов теплосетевого хозяйства на предмет проникновения в них талых вод.

Как сообщил генеральный директор компании БийскэнергоТеплоТранзит Дмитрий Тяглов, по состоянию на 12-часов, 26.03.2018 г., все инженерные теплосетевые коммуникации соответствуют нормам технической эксплуатации. В случае, если талая вода все же проникнет в тепловые камеры, теплоэнергетики незамедлительно приступят к ее откачке.

Специалисты компании напоминают телефон диспетчерской службы, по которому необходимо оперативно сообщать о любых повреждениях на тепловых сетях: (3854) 43-23-63.

Особое внимание жителей Бийска энергетики просят проявить к возможным случаям подмыва грунта вблизи тепловых сетей и тепловых камер.

Диспетчерская служба БийскэнергоТеплоТранзита работает круглосуточно, все заявки находятся на контроле руководства энергопредприятия.