Энергетики Бийска реализуют образовательный проект по основам безопасности

Свой проект энергетики реализуют совместно с управлением по образованию администрации города Бийска, так как каждому школьнику, проживающему в городской черте, помимо правил дорожного движения необходимо знать и соблюдать правила безопасного поведения вблизи теплотрасс, люков и других объектов теплоэнергетики.

16 марта 2018 года в качестве преподавателя перед четвероклассниками средней школы №18 города Бийска выступил директор компании БийскэнергоТеплоТранзит Дмитрий Тяглов. Руководитель предприятия подробно рассказал учащимся о работе Бийской ТЭЦ и о том, как тепловая энергия и горячая вода через тепловые сети попадает в дома горожан.

В ходе урока дети также узнали о том, почему нельзя приближаться к магистральным и квартальным тепловым сетям, проникать в открытые люки и тепловые камеры и, самое главное, - какую опасность влечет за собой безответственное поведение людей рядом с трубопроводами и в местах проведения ремонтов теплотрасс.

С помощью подготовленной презентации ребятам были продемонстрированы основные правила поведения на улицах, в кварталах и автодорогах, призванные обезопасить их от рисков, связанных с падением в тепловые камеры, открытые люки и места прокладки трубопровода. Дмитрий Тяглов проинформировал детей о первоочередных действиях, которые они должны предпринять в случае обнаружения технологических нарушений на тепловых трассах и подробно объяснил, как правильно сигнализировать энергетикам о нахождении на объектах теплосетевого хозяйства посторонних лиц.

Педагогический коллектив школы выразил благодарность руководителю БийскэнергоТеплоТранзита за полезное занятие, проведенное в увлекательной форме. "Такие мероприятия очень важны, так как позволяют передать детям знания по основам безопасного нахождения в городской черте, уберечь наших учеников от необдуманных поступков, сохранить самое ценное – жизнь и здоровье", - отметила классный руководитель 4 "Б" класса МБОУ СОШ№18 г. Бийска Наталья Красильникова.

Добавим, что уроки безопасного поведения – одно из важнейших мероприятий программы по снижению рисков травматизма сторонних лиц на объектах теплосетевого хозяйства Бийска. Тематические занятия в школах города будут продолжены в течение всего года.

Справка

"Сибирская генерирующая компания" (СГК) – энергетический холдинг, осуществляющий свою деятельность на территории Алтайского края, Кемеровской области, Красноярского края, Новосибирской области, Республики Хакасия, Республики Тыва. Основные виды деятельности – производство тепло- и электроэнергии, передача и поставка тепла и ГВС потребителям. В состав группы входят 4 ГРЭС, 1 ГТЭС и 18 ТЭЦ общей установленной электрической мощностью –10,9 ГВт и тепловой мощностью – 23,9 тыс. Гкал/час, а также тепловые сети общей протяженностью 9 624 км, ремонтные и сервисные компании, крупнейшая управляющая компания Красноярска. На долю станций СГК приходится порядка 23-25% выработки тепла и электроэнергии энергосистемы Сибири. Численность персонала компаний Группы СГК составляет 32,8 тыс. человек.