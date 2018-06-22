Энергетики и бизнес определили формы взаимодействия

- Такие встречи дают нам обратную связь, выявляют проблемы. На основе обсуждаемых вопросов мы формируем ремонтную и инвестиционную программы филиала на короткую и долгосрочную перспективу. Именно энергетика создает возможности для развития производства, сельского хозяйства, социальной сферы. Алтайэнерго в этом вопросе всегда выступает надежным партнером. Наша задача – работать на опережение, создавая мощности для будущих потребителей.