Энергетики и бизнес определили формы взаимодействия

Порядок технологического присоединения к объектам крупнейшей электросетевой компании региона, увеличение мощности по существующим присоединениям обсудили представители бизнеса, власти и общественности на встрече с директором филиала ПАО "МРСК Сибири" (входит в ПАО "Россети") – "Алтайэнерго" Николаем Пантелеевым. Она состоялась в г. Камне-на-Оби с участием крупных потребителей зоны обслуживания Северных электрических сетей.
Среди участников – сельхозтоваропроизводители, строители, представители сферы ЖКХ и муниципалитетов. Спектр обсуждаемых вопросов – от процедуры техприсоединения к электросетям до консолидации бесхозных сетей и реконструкции действующих.
Николай Пантелеев,
директор Алтайэнерго:
- Такие встречи дают нам обратную связь, выявляют проблемы. На основе обсуждаемых вопросов мы формируем ремонтную и инвестиционную программы филиала на короткую и долгосрочную перспективу. Именно энергетика создает возможности для развития производства, сельского хозяйства, социальной сферы. Алтайэнерго в этом вопросе всегда выступает надежным партнером. Наша задача – работать на опережение, создавая мощности для будущих потребителей.
Клиентоориентированность является приоритетным направлением деятельности Алтайэнерго. Последнее время энергетики предлагают потребителям целый ряд дополнительных услуг, принимая на себя все технические действия по приборам учета, энергобъектам, применению спецтехники. Такие работы "под ключ" обеспечивают безопасность потребителей и сохранность объектов электрических сетей.