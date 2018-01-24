Энергетики СГК обсудили с депутатами вопросы теплоснабжения Рубцовска

Максим Новов,

директор рубцовского подразделения СГК:

- Сегодня, Южная тепловая станция и 13 малых котельных работают в штатном режиме. В преддверии холодов, в северной части города мы выполнили работы по регулировке гидравлических режимов. На сегодняшний день поступают единичные жалобы от населения, мы с ними работаем. Проблемная ситуация сохраняется с неравномерным прогревом домов и квартир. К выравниванию температурных полей мы приступим летом. Сейчас мы собираем все исходные данные для того, чтобы изменить размеры регулировочных дроссельных шайб и применить другие технические решения, которые уже запланированы.

По его словам, дополнительные работы по донастройке гидравлических режимов после отопительного периода не потребуют от жителей города дополнительных затрат.

К суровым морозам до – 45 градусов, теплоэнергетики готовились на протяжении 10 дней. За этот период было проведено плановое техническое обслуживание котлоагрегатов станции. Сегодня, из семи котлов работают шесть, пятый - мазутный котел - остается в резерве. Сегодня температура подачи тепла со станции составляет 110 градусов на севере и 88 на юге. Температурный режим полностью соблюдается.

Отвечая на вопросы депутатов, Максим Новов отметил, что в ближайшее время будет организована дополнительная "горячая линия", для передачи и обработки вопросов горожан, поступающих депутатам на приемах.

В разговоре была затронута тема теплоснабжения детских дошкольных учреждений, в частности детского сада №57, который находится в северной части города.

Из-за нарушений внутри систем отопления самого здания там возникали проблемы с подачей тепла. Сейчас вопрос решен: в учреждение подается в три раза больше теплоносителя, чем необходимо. Только таким образом можно наиболее равномерно прогреть все здание.

Максим Новов,

директор рубцовского подразделения СГК:

- Объекты социальной сферы в Рубцовске довольно старые. Зачастую их системы теплоснабжения переделывались не всегда квалифицированными специалистами. Большую роль в этом вопросе также играет энергоэффективность самого здания. Это касается очень многих энергопотребляющих объектов Рубцовска. Проблему надо рассматривать с нескольких сторон. Во-первых, необходимо повышать энергоэффективность зданий, во-вторых, необходима реконструкция систем отопления. Из-за нерационально построенной системы, созданной по так называемому "ленинградскому типу", до крайних комнат здания доходит уже остывший теплоноситель. При этом прогрев здания сильно неравномерен – при перегревах в центре имеют место недогревы на концах. Поэтому в данном случае необходима как минимум их регулировка. В идеале, нужна полная реконструкция.

Отметим, что сейчас общий отпуск тепла ЮТС составляет порядка 220 Гкал/час, в то время как установленная мощность составляет более 300 Гкал/час.