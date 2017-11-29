Энергетики спасли от загрязнения воздух в 42 тысячах офисах

Традиционной экологической акцией завершается Год экологии в филиале ПАО "МРСК Сибири" (входит в группу компаний ПАО "Россети") – "Алтайэнерго". На утилизацию сдано полторы тысячи отработанных энергосберегающих и люминесцентных ламп. Отработанные лампы и батарейки у сотрудников энергокомпании принял Региональный институт экологической безопасности – в качестве бонуса "Алтайэнерго" за многолетнее партнерство.

Николай Бондаренко,

главный специалист отдела безопасности производства:

Мы заранее информируем коллектив о дне проведения акции. Специальный автомобиль, оборудованный контейнером для сбора опасных отходов, прибывает на территорию, и все желающие сдают отслужившие срок ртутьсодержащие лампы.

У экономичных энергосберегающих лампочек лишь один минус – их нельзя выбрасывать: как известно, при механическом разрушении одной такой лампы, содержащей 20 мг паров находящейся в газообразном состоянии ртути, непригодным для дыхания становится пять тысяч кубометров воздуха.

В 2017 году это уже второе такое мероприятие. Первое, в рамках всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче, состоялось весной. К участию в нем энергетики через СМИ пригласили всех жителей краевой столицы, и к "экомобилю" выстроилась целая очередь из сознательных горожан, понимающих, что энергосберегающие лампы требуют правильной утилизации.