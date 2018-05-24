Энергетики участвовали в Мире профессий

Представители филиала ПАО "МРСК Сибири" (входит в ПАО "Россети") - "Алтайэнерго" приняли участие в первом профориентационном форуме Алтайского края.
Форум вырос из ежегодной ярмарки образовательных услуг "Мир профессий", где старшеклассники знакомились с учебными заведениями края. В этом году мероприятие прошло с участием ведущих работодателей – в рамках президентского проекта ранней профориентации.
Специалисты департамента по управлению персоналом "Алтайэнерго" рассказали участникам форума о профессии энергетика, о важности и значимости жизнеобеспечивающей отрасли, условиях труда и перспективе работы в крупнейшей электросетевой компании региона.
Профориентационная работа со старшеклассниками ведется в энергокомпании постоянно. Во время традиционной "Недели МРСК" для ребят открывают двери подразделения во всех территориях присутствия компании. Будущие абитуриенты профильных факультетов учебных заведений во время таких мероприятий могут увидеть, как функционирует электросетевой комплекс, познакомиться со всеми профессиями, которые нужны в энергетике, и принять окончательное решение о будущей специальности.
Форум "Мир профессий" соединил оба направления профориентации. Старшеклассники знакомятся с профессией энергетика и тут же получают информацию об образовательных заведениях, где этой профессии обучают. "Алтайэнерго" в этом мероприятии участвовали совместно с Алтайским государственным колледжем – стратегическим партнером компании в области подготовки высококвалифицированных электромонтеров, электромонтажников.
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