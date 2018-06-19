Энергетики устраняют последствия ночного урагана

Аномальная жара понедельника принесла на территорию края грозы с ливневыми дождями и шквалистый ветер. Его порывы к ночи достигали 27 м/сек.

Первыми под удар стихии попали линии электропередачи в Волчихинском и Шипуновском районах, затем ураган прошел по территории Кулундинских и Северных электрических сетей, к ночи ветер бушевал в краевой столице, откуда повернул на северо-восток.

С 24 часов 18 июня в филиале "Алтайэнерго" был объявлен режим повышенной готовности. С момента поступления первых сообщений о технологических нарушениях, алтайские энергетики устраняли последствия стихии. В ликвидации повреждений приняли участие 42 аварийно-восстановительных бригады в составе 144 человек. Было задействовано 47 единиц спецтехники.

Всю ночь, несмотря на сильнейший ветер, бригады производственных отделений работали надо восстановлением линий электропередачи, пострадавших от урагана. Перебоев в энергоснабжении социально-значимых объектов не было – их сразу запитали по резервным схемам. Благодаря оперативной работе энергетиков к утру было устранено 28 технологических нарушений на линиях электропередачи 10 кВ и 12 нарушений на ВЛ 35/110 кВ.

В настоящее время продолжаются работы на четырех ВЛ 10 кВ, их планируют завершить в ближайшие два-три часа.