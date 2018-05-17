"ЭР-Телеком Холдинг" рассказал о планах по созданию и развитию федеральной сети IoT

По планам "ЭР-Телеком Холдинг", к декабрю 2018 года сеть IoT будет доступна в 60 городах страны. На интерактивном стенде "ЭР-Телеком" разместил датчики, которые можно было тестировать в режиме реального времени, смотреть отображение параметров на дашбордах, подключиться к порталу и потестировать собственные разработки www.iot-ertelecom.ru. Например, на стенде "Квартира. Дом" кроме привычных для потребителей датчиков на счетчиках расхода воды, тепла и электричества, информацию о состоянии и режимах работы насосов и компрессоров собирал датчик вибраций. На основании полученных данных система прогнозировала отказы и давала рекомендации по ремонту и обслуживанию.

Совместно с партнером (компанией "ДЕУС") "ЭР-Телеком Холдинг" наглядно продемонстрировал работающую технологию городского освещения "Умный Свет" и представил решения для организации дорожного движения.

Спектр решений, предлагаемых "ЭР-Телеком Холдинг", от простых систем управления уличным освещением до сбора и обработки статистики в нефтегазовой отрасли и мониторинга спецобъектов, где важно в реальном времени получать данные о температуре, влажности и наличии посторонних. Например, в серверных банка, расположенных в разных регионах.

Кирилл Поправко,

руководитель направления "Управление продуктами IoT" АО "ЭР-Телеком Холдинг":

— Наш способ решить данную задачу сегодня самый быстрый и недорогой в реализации. Клиентам не нужно строить отдельную сеть для сбора данных. Наши датчики приклеиваются на стену или дверь, и мы предоставляем клиенту уже готовые данные.

Справка

АО "ЭР-Телеком Холдинг" - один из ведущих операторов информационно-коммуникационных услуг в России, работает с 2001 года. Услуги для частных пользователей предоставляются под брендом "Дом.ru", для корпоративных клиентов – под брендом "Дом.ru Бизнес". Поставщик услуг: широкополосный доступ (ШПД) в интернет, цифровое ТВ, телефонная связь, а также видеонаблюдение и Wi-Fi (для корпоративных клиентов). По собственным оценкам, на долю компании приходится 11% российского рынка ШПД и 12% рынка платного ТВ. По количеству обслуживаемых клиентов занимает 2-е место среди интернет-провайдеров и среди операторов кабельного ТВ России. Сеть DOM.RU Wi-Fi - самая большая сеть общедоступного Wi-Fi в российских регионах (18 000 точек по всей стране). В Москве DOM.RU Wi-Fi работает в пределах Садового кольца, в Санкт-Петербурге – в исторической части города. Лауреат многих национальных премий, включая премию "Большая цифра", "ТехУспех", Loyalty Awards Russia.