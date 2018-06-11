Бесплатные мастер-классы, выставка и экскурсии ждут барнаульцев на завершающей неделе весенней серии проекта #культурныесезоны

Проект #Культурныесезоны, реализуемый галереей Нагорная, при поддержке Сибирской генерирующей компании, продолжает свой весенний сезон.
Неделя с 11 по 17 июня станет завершающим этапом весенней серии проекта #культурныесезоны. В это время организаторы проекта готовят для барнаульцев бесплатные мастер-классы по рисованию, лекции по культуре речи , выставку и экскурсии.
- вторник 12 июня в 18.30 - мастер-класс по рисованию для детей и взрослых
- четверг 14 июня в 18.30 - мастер-классы по рисованию для детей и взрослых
- суббота 16 июня в 13.00 – лекция: "След языка в русской культуре. Сетикет: культура и коммуникация"
- воскресенье 10 июня в 13.00 - мастер-класс по рисованию для детей и взрослых
- каждый день с 11.00 до 19.00 - выставка "Русские художники 50-60 годов. Шедевры коллекций"
Вход на все мероприятия - свободный, предварительная регистрация не обязательна, но очень желательна (предварительная регистрация даёт организаторам возможность быть уверенными, что материалов хватит на всех).
1. Написав или позвонив по телефону: 8-963-578-11-78
2. Написав на электронную почту по адресу nagornayart@gmail.com
Участие в лекциях и мастер-классах бесплатное.
Адрес: ул. Аванесова 30
Телефон: 8-963-578-11-78
Инстаграм: @cultseasons
Проект реализуется при поддержке Сибирской генерирующей компании.
#Культурныесезоны – открытый образовательный проект: выставки, лекции, открытые мастер-классы и другие яркие культурные события, которые научат понимать искусство и сделают его ближе. Проект рассчитан на 4 сезона. В весеннем сезоне организаторы привезли в Барнаул работы выдающихся российских художников 50-60 годов из коллекции Шипуновского краеведческого музея.
На выставку в галерею "Нагорная" (именно здесь будут проходить все мероприятия проекта) были отобраны лучшие работы Заслуженных и Народных художников России, создававших свои произведения в 1950 – 1970-е годы. Это, в основном, крупные жанровые композиции, так называемого, социального заказа, портреты людей труда, творчества, выполненные с большим мастерством и на высочайшем профессиональном уровне.
Имена художников, произведения которых вошли в уникальную экспозицию, составляют золотой фонд российского искусства.
Помимо выставки организаторы подготовили насыщенную программу.
Каждая неделя #культурныхсезонов (продлятся они до 17 июня) будет наполнена интересными событиями.
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