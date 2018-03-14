"Это дикий рынок": в Алтайском крае "лихорадит" цены на сливочное масло

Согласно данным Алтайкрайстата, сливочное масло, которое в прошлом году стало лидером ценового роста, начало дешеветь в начале года. С рекордных на момент декабря 440 рублей за килограмм, а в Рубцовске почти 450 рублей, оно подешевело почти на 10%, вплотную приблизившись к "психологической" отметке в 400 рублей, чего не было с осени 2016 года.

В начале марта все вновь изменилось. Цена пошла верх и за неделю по сути отыграла предыдущее падение.

На федеральном уровне "ценовых" кульбитов не отмечается. Согласно данным Росстата, стоимость сливочного масла в стране вполне стабильна.

Любопытно, что сами алтайские производители однозначно не могут сказать, что происходит на местном рынке.

Кто-то утверждает, что спрос на сливочное масло упал, кто-то уверен в обратном.

Владимир Никифоров,

директор АКХ "Ануйское" (Петропавловский район):

— Наше сливочное масло как покупали, так и продолжают покупать. Подозреваю, что в момент, когда на краевом уровне было зафиксировано снижение цены, на полках мог оказаться дешевый фальсификат. Он и повлиял на статистические данные. У нас же дикий рынок.

Ранее Константин Волков, руководитель отдела продаж "Куяганского маслосырзавода", рассказывал, что спрос на молочную продукцию резко меняется. Если в 2016 году массово скупалось алтайское сливочное масло, то 2017-том неожиданно вырос спрос на сухое молоко.

Как уже сообщал altapress.ru, в этом году на молочном рынке все крайне нетипично. В отличие от предыдущих лет снижается закупочная цена на сырое молоко.

Причем корректировки поставщикам приходят буквально каждые две недели. В середине февраля литр сырья переработчики закупали еще по 19-20 рублей. С 1 марта уже по 18,18 рублей.