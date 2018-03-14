"Это дикий рынок": в Алтайском крае "лихорадит" цены на сливочное масло

Цена на сливочное масло в Алтайском крае последние два месяца меняется буквально каждую неделю. Словно на американских горках она то несется вниз, то вновь поднимается. Так, если 26 февраля килограмм продукта в среднем стоил 405 рублей, то 5 марта — уже почти 430. Производители продукта сами в недоумении от происходящего.
Согласно данным Алтайкрайстата, сливочное масло, которое в прошлом году стало лидером ценового роста, начало дешеветь в начале года. С рекордных на момент декабря 440 рублей за килограмм, а в Рубцовске почти 450 рублей, оно подешевело почти на 10%, вплотную приблизившись к "психологической" отметке в 400 рублей, чего не было с осени 2016 года.
В начале марта все вновь изменилось. Цена пошла верх и за неделю по сути отыграла предыдущее падение.
На федеральном уровне "ценовых" кульбитов не отмечается. Согласно данным Росстата, стоимость сливочного масла в стране вполне стабильна.
Любопытно, что сами алтайские производители однозначно не могут сказать, что происходит на местном рынке.
Кто-то утверждает, что спрос на сливочное масло упал, кто-то уверен в обратном.
Владимир Никифоров,
директор АКХ "Ануйское" (Петропавловский район):
— Наше сливочное масло как покупали, так и продолжают покупать. Подозреваю, что в момент, когда на краевом уровне было зафиксировано снижение цены, на полках мог оказаться дешевый фальсификат. Он и повлиял на статистические данные. У нас же дикий рынок.
Ранее Константин Волков, руководитель отдела продаж "Куяганского маслосырзавода", рассказывал, что спрос на молочную продукцию резко меняется. Если в 2016 году массово скупалось алтайское сливочное масло, то 2017-том неожиданно вырос спрос на сухое молоко.
Как уже сообщал altapress.ru, в этом году на молочном рынке все крайне нетипично. В отличие от предыдущих лет снижается закупочная цена на сырое молоко.
Причем корректировки поставщикам приходят буквально каждые две недели. В середине февраля литр сырья переработчики закупали еще по 19-20 рублей. С 1 марта уже по 18,18 рублей.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.