Сегодня в утренней подборке снимки, сделанные на просторах России и не нуждающиеся в комментариях.

Это Россия, детка. Фото: izismile. Это Россия, детка. Фото: izismile. Это Россия, детка. Фото: izismile. Это Россия, детка. Фото: izismile. Это Россия, детка. Фото: izismile. Это Россия, детка. Фото: izismile. Это Россия, детка. Фото: izismile. Это Россия, детка. Фото: izismile. Это Россия, детка. Фото: izismile. Это Россия, детка. Фото: izismile. Это Россия, детка. Фото: izismile. Это Россия, детка. Фото: izismile. Это Россия, детка. Фото: izismile. Это Россия, детка. Фото: izismile. Это Россия, детка. Фото: izismile. Это Россия, детка. Фото: izismile. Это Россия, детка. Фото: izismile. Это Россия, детка. Фото: izismile. Это Россия, детка. Фото: izismile. Это Россия, детка. Фото: izismile. Это Россия, детка. Фото: izismile. Это Россия, детка. Фото: izismile. Это Россия, детка. Фото: izismile. Это Россия, детка. Фото: izismile. Это Россия, детка. Фото: izismile.