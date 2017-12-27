"Это страсть". Как алтайский футбольный клуб выигрывает титулы один за другим

Так, Altapress.ru решил подвести спортивные итоги года и выяснил, как и зачем представители известной оконной компании добиваются побед в спорте. Четвертый год подряд команда "АЛЬКОН" стремительно усиливает позиции в чемпионате Алтайского края по мини-футболу. Стартовав в 7 лиге, коллектив в 2017 году поднялся до 2-ой и по итогам первого круга закрепился здесь на второй позиции. Кроме того, летом "АЛЬКОН" занял 1 место в "Золотой" лиге и пробился в "Платиновую".

"Золотой" год

В 2017 году команда "АЛЬКОН" участвовала в двух серьёзных региональных турнирах по мини-футболу. Первый – "Золотая" лига чемпионата Лиги выходного дня. В ней соревновались 10 команд, многие из которых представлены другими барнаульскими компаниями – "Продвижение", "Юг Сибири", "Альбион-Моторс" и т. д. "АЛЬКОН" сыграл в "Золотой" лиге 18 матчей. К середине сезона команда набрала мощный темп и во втором круге выдала яркую беспроигрышную серию.

Лишь одну игру во второй половине турнира соперник сумел свести вничью. Это был предпоследний матч с "Факелом", и он получился драматичным: команды сыграли вничью 8:8. Уступать никто не хотел – проигравший фактически лишался шансов на первое место.

Александр Рожнов,

футболист команды "АЛЬКОН":

— В этой встрече нам сильно помогала поддержка болельщиков. На трибуны пришли сотрудники компании и руководство в полном составе. Было приятно ощущать сплоченность коллектива! Мы вели в течение большей части игры, но на последних секундах "Факел" сравнял счет. У нас была игра в запасе, в которой нам нужно было побеждать с разницей в четыре мяча, чтобы выиграть лигу. Это мы сделали без проблем: матч завершился со счетом 11:3.

В итоге "АЛЬКОН" при равном количестве очков обошел "Факел" по разнице забитых (84) и пропущенных (32) мячей, стал чемпионом "Золотой" лиги и получил путевку в "Платиновую".

Брат Александра Алексей Рожнов также не первый год играет за "АЛЬКОН".

Алексей Рожнов,

футболист команды "АЛЬКОН":

— В командах соперников было больше мастеровитых футболистов, но мы знаем рецепт победы: дисциплина бьет класс. Мы боролифсь до конца в каждом эпизоде во всех встречах, и это принесло нам успех. А матч с "Факелом", безусловно, стал украшением сезона.

Факт В одном из матчей "Золотой" лиги футболисты "АЛЬКОНа" сумели поразить ворота соперника 27 раз!

Курс на первую лигу

В октябре "АЛЬКОН" вступил в борьбу во 2 лиге чемпионата Алтайского края по мини-футболу. Здесь также выступают 10 команд. Лига интересна тем, что в ней практически нет слабых команд: за исключением 2-3 коллективов все бьются за выход в первую лигу. Соответственно, на каждый матч приходится выходить как на решающий, говорит Александр Рожнов.

По итогам первого круга "АЛЬКОН" расположился на втором месте. Отставание от лидера – команды АлтГПУ – всего 1 очко. "АЛЬКОН" выиграл 7 матчей из 9, уступив только студентам "педа" и АГАУ.

Роман Сарапулов,

игрок команды "АЛЬКОН":

— Они все молодые, а у нас ребята разных возрастов. Но нам есть, что им противопоставить – опыт, дисциплину, умение бороться до последних минут. Думаю, второй круг будет сложнее – команды изучили друг друга и наверняка многие усилятся новыми игроками. Но я абсолютно уверен, у нас есть все качества, чтобы попасть в тройку лучших коллективов и выйти в первую лигу.

Шаг за шагом

Капитан и создатель команды "АЛЬКОН" Павел Телепнев признается: когда в 2014 году собирал единомышленников, то даже представить не мог, сколь яркую историю он начинает.

Павел Телепнев,

капитан команды "АЛЬКОН":

— Когда мы впервые стали играть в 7-й лиге, я не предполагал, что у нас получится долгосрочный проект. Думал, поиграем немного, отведем душу, устанем… Но нас ждала череда побед. Выиграли одну лигу, потом следующую. Думал, максимум до третьей доберемся, но вот мы уже боремся за выход в первую. Это как горы: только покорил одну вершину, а тебя уже манит другая, более высокая.

Павел Телепнев – официальный дилер компании "АЛЬКОН" в Камне-на-Оби с 2008 года. Одно время он занимался греко-римской борьбой, но позже понял, что его настоящая страсть – футбол. В его городе, по выражению Павла, "спорта нет", а желающих им заниматься - масса. Появилась идея создать команду и заявиться на соревнования. Порыв Павла поддержали его партнеры – учредители компании "АЛЬКОН" Алла и Олег Трубниковы. Так появилась одноименная команда по мини-футболу.

Любопытно, что костяк команды составляют жители Камня-на-Оби. Другая часть коллектива живет в Барнауле. Обе половины тренируются отдельно и объединяются лишь на время игр. Казалось бы, это обстоятельство должно сдерживать потенциал команды. Но опрошенные altapress.ru футболисты "АЛЬКОНа" говорят, что они давно уже сыгрались.

Павел Телепнев,

капитан команды "АЛЬКОН":

— Футбол – командная игра. Ты или понимаешь партнеров по команде, или не играешь. Мы достигли полного взаимопонимания. Коллектив не делится на барнаульцев и каменчан. Мы – команда "АЛЬКОН". Нас объединяет любовь к этому виду спорта. Скажу больше: это настоящая страсть! Мы – сплоченная группа ответственных, волевых людей с сильным характером и способных к самоотдаче ради общего дела. Это помогает нам побеждать и двигаться вперед. А еще мы очень не любим проигрывать, поэтому бьемся за победу до последних секунд каждого матча.

Факт Список лучших бомбардиров второй лиги чемпионата Алтайского края по мини-футболу сезона 2017/18 возглавляют сразу два игрока команды "АЛЬКОН": Алексей Блохин забил 18 мячей, а его партнер по команде Дмитрий Украинцев – 14. Звёзды "АЛЬКОН" разбирают калоши! Всего команда "АЛЬКОН" в девяти матчах первого тура забила 52 мяча и пропустила 20. Подробнее о результатах игр и расписание будущих встреч смотрите здесь.

Елена Прокопьева,

заместитель ГД по развитию и связям с общественностью:

Елена Прокопьева. — Дорогие друзья, примите волшебное новогоднее настроение от команды "АЛЬКОН"! С началом предновогодней суеты как-то по-особенному верится в то, что наш мир обязательно станет лучше и добрее. Что счастье и успех непременно придут в каждый дом и в каждую семью. В "АЛЬКОН" уверены, что в наших силах подарить близким и родным самое дорогое - свое тепло, заботу, понимание и любовь! Уходящий год для нас с вами был наполнен значимыми событиями и подарил множество ярких впечатлений и встреч. Пусть в новом 2018 году всегда будет место для настоящего чуда, а тепло домашнего очага согревает вашу семью с новой силой! Искренне желаем вам самого главного - найти в следующем году то, что вы ищите. Будь то ослепительный успех, победы, долгожданная любовь, большой доход или простое человеческое счастье... Всего вам самого наилучшего! И приглашаем присоединиться к дружной группе поддержки футбольной команды "АЛЬКОН" уже в новом году! Ждем вас каждое воскресенье;)

Справка

История "АЛЬКОН" началась в 2003 году. Со временем "АЛЬКОН" приобрёл статус одного из лидеров развития оконного бизнеса Алтайского края с обширной дилерской сетью и семью офисами продаж. "АЛЬКОН" активно продвигает и позиционирует энергоэффективное направление.

Замысел компании: предоставлять лучший сервис монтажных работ в назначенный кратчайший срок, чтобы каждый Заказчик подтверждал свою удовлетворенность положительным отзывом.

"АЛЬКОН" доверяют известные строительные компании ИСК "Союз", "Строительная перспектива", "Адалин", "Вира-строй" и другими.

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