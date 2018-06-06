Европлан: Ford Transit с выгодой до 20%

Автолизинговая компания "Европлан" (АО "ЛК "Европлан"), входящая в "САФМАР Финансовые инвестиции" Михаила Гуцериева, и автопроизводитель Ford объявляют о старте специальной программы лизинга. Благодаря субсидированию автопроизводителя и льготной программе от Европлана фургон Ford Transit доступен с 20% выгодой.*

Так, Ford Transit можно приобрести по рекомендованной цене от 1 862 000 руб. с авансом 36%, переплатой за лизинг 0% и ежемесячным платежом 25 357 рублей в месяц.

Ford Transit — практичный фургон, который прослужит долго. Этот автомобиль стал еще функциональнее, прочнее, долговечнее. Интерьер Ford Transit является таким же эргономичным, как салоны легковых автомобилей.

Акция действует во всех регионах России по 30 июня 2018 года.

Напоминаем, что Европлан предлагает комплексную поддержку клиентам: регистрацию автотранспорта в Госавтоинспекции, доставку автомобилей, топливную программу, оформление страхования, помощь на дорогах и выкуп автомобилей для максимально комфортного использования автомобилей в период финансовой аренды.

Справка

АО "ЛК "Европлан" — лизинговая компания, которая оказывает юридическим и физическим лицам полный комплекс услуг, связанных с приобретением и дальнейшей эксплуатацией легкового, грузового, коммерческого автотранспорта, а также спецтехники.

Дополнительные услуги Европлана для клиентов включают в себя оформление страхования автомобилей, оформление регистрации автотранспорта в Госавтоинспекции и самоходных машин в органах Гостехнадзора, топливную программу, программу автопомощи на дорогах и выкуп автомобилей.

Европлан предоставляет в лизинг транспорт для предприятий малого и среднего бизнеса через сеть филиалов и представительств, охватывающих более 70 регионов России. Компания заключила около 270 000 договор лизинга. Лизингополучателями Европлана стали более 74 000 компаний и индивидуальных предпринимателей. Они представляют десятки отраслей экономики России и варьируются от крупнейших международных корпораций до небольших семейных предприятий. Этому в полной мере способствует широкая гамма лизинговых продуктов Европлана и осуществление масштабного лизинга транспорта благодаря программам более чем по 60 маркам автомобилей.

Европлан входит в ТОП-25 автолизинговых компаний в Европе и занимает лидирующую позицию в сегменте автолизинга среди лизинговых компаний России (данные Европейской федерации национальных ассоциаций лизинговых компаний Leaseurope). В 2015 году Европлан был признан "Лучшей лизинговой компанией России" (International Finance Magazine Awards), в 2016 году — "Лучшей автолизинговой компанией России" (Acquisition International) и "Лучшей компанией 2016" в категории "Финансовый лизинг России" (Finance Digest). В 2017 году Европлан признан "Лидером рынка лизинга в сегменте МСБ — 2016" (по данным исследования Эксперт РА), а также занял первое место в номинации "Работа с МСБ в лизинге", участвуя в VII премии инноваций и достижений финансовой отрасли "Финансовая сфера". В 2018 году Европлан признан "Лидером рынка лизинга в сегменте МСБ в 2017 году" и "Лидером по количеству лизинговых сделок — 2017" (по данным Эксперт РА).

Акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан" (АО "ЛК "Европлан", Европлан) осуществляет лизинговую деятельность как полный правопреемник ПАО "Европлан"** вследствие реорганизации ПАО "Европлан" в форме выделения из него АО "ЛК "Европлан".

* Выгода до 20% достигается за счёт специальных условий от автопроизводителя по субсидированию лизинга и корпоративных предложений для АО "ЛК "Европлан", а также за счет собственной программы льготного лизинга АО "ЛК "Европлан" (уменьшение стоимости услуг финансовой аренды в размере 10% от стоимости по договору купли-продажи без НДС, действующее для лизинга грузовых автомобилей, имеющих ПТС, со следующими условиями договора лизинга: аванс от 15%, срок лизинга 47-60 месяцев, с аннуитетными платежами). Ежемесячный платеж 25 357 рублей, аванс - 36% от цены автомобиля, срок лизинга 47 месяцев, выкупная цена 5000 рублей. Расчёт приведён в рублях, для автомобилей Ford, Transit (V363), 250 L2H2 (Цельнометаллический фургон; 2.198 куб. см - 125 л.с.) стоимостью 1 862 000 руб. По договору лизинга взимается единовременная комиссия в размере 20 000 руб. с НДС. Условия действительны на 28.05.208 и могут быть изменены. Предложение не является публичной офертой в соответствии со ст. 437 ГК РФ. АО "ЛК "Европлан", ОГРН 1177746637584. ЕВРОПЛАН®

** 21 августа 2017 г. ПАО "Европлан" переименован в Публичное акционерное общество "САФМАР Финансовые инвестиции"