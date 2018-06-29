Европлан и Русбизнесавто предлагают спецтехнику SDLG и Kobelco в лизинг с переплатой от 2,9%

Технологичная японская грузовая техника Kobelco, известная своей бесшумной работой, и современные китайские погрузчики SDLG, соответствующие последним европейским стандартам ISO 9001, доступны в дилерских центрах "Русбизнесавто" с минимальной переплатой от 2,9% по договору лизинга!

Так, фронтальный погрузчик SDLG 953F с рекомендованной ценой от 5 300 000 руб. доступен на срок лизинга 13 месяцев с переплатой в 2,9%.*

*Переплата 2,9%: аванс 49% от цены техники по ДКП без НДС, срок лизинга 13 месяцев, выкупной платеж 53 000 руб. Расчет приведен в рублях для техники SDLG 953F (фронтальный погрузчик) с рекомендованной розничной ценой 5 300 000 руб. Переплата 2,9%: аванс 49% от цены техники по ДКП без НДС, срок лизинга 13 месяцев, выкупной платеж 100 224 руб. Расчет приведен в рублях для техники SDLG 953F (фронтальный погрузчик) с рекомендованной розничной ценой 10 215 370 руб. (эквивалент официальной стоимости в 161 000 долларов США, пересчитанный по курсу ЦБ РФ на 20.06.2018 г., равный 63,04 руб. за 1 доллар США). По договорам лизинга взимается единовременная комиссия в размере 20 000 руб. Предложение действительно для юридических лиц и ИП на приобретение новой техники в лизинг через АО "ЛК "Европлан" только в дилерских центрах Компании РУСБИЗНЕСАВТО. Условия действительны на 20.06.2018 и могут быть изменены. Обращаем ваше внимание на то, что данное предложение носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Ст. 437 (2) ГК РФ. АО "ЛК "Европлан", ОГРН 1177746637584. ЕВРОПЛАН®