Европлан — лидер российского автолизинга по итогам 2017 года

Согласно исследованию лизинговой отрасли в России за 2017 год, проведенному рейтинговым агентством RAEX (Эксперт РА), лизинговая компания "Европлан" (АО "ЛК "Европлан"), входящая в "САФМАР финансовые инвестиции" Михаила Гуцериева, стала лидером:

в ключевом сегменте бизнеса — автолизинге;

в целевом клиентском сегменте — лизинге для малого и среднего бизнеса;

по количеству заключенных сделок.

Совокупный объём нового бизнеса Европлана составил 61,4 млрд руб. (согласно рэнкингу RAEX сумма стоимости предметов лизинга по новым сделкам, без НДС; сумма с НДС — 72,5 млрд), из которых 30,3 млрд руб. пришлось на лизинг легковых автомобилей и 26,5 млрд руб. — на лизинг грузовых автомобилей. Совокупный объем нового бизнеса Европлана в сегменте МСБ составил 56,7 млрд руб. (по всем регионам и сегментам). Всего Европлан в 2017 году заключил более 30 тыс. договоров лизинга транспорта.

Исследование охватывает деятельность 120 лизинговых компаний, на которые, по оценке рейтингового агентства, приходится более 92% нового лизингового бизнеса.

В исследовании отмечено, что сегмент автолизинга выступил драйвером роста рынка в 2017 году. Объем лизинга автотранспорта вырос на 43% по сравнению с 2016 годом за счет госпрограммы по субсидированию лизинга грузовых автомобилей. В итоге впервые за последние три года доля грузовых автомобилей превзошла долю легковых, составив 57% от объема нового бизнеса в автосегменте.

Количество заключенных лизинговых сделок за 2017 год превысило 190 тыс. против 145 тыс. в 2016 году. Увеличение числа сделок было обусловлено ростом на 52% объема нового бизнеса с субъектами МСБ. Кроме того, позитивно на количестве заключенных лизинговых договоров сказался рост диверсификации источников продаж на протяжении последних четырех лет.

Согласно прогнозу RAEX (Эксперт РА), объем лизингового рынка в 2018 году вырастет на 20%. По мнению агентства, объем нового бизнеса продолжит расти и по итогам текущего года составит более 1,3 трлн рублей. Однако рекордные темпы прироста автосегмента замедлятся из-за снижения объемов госсубсидирования, но, несмотря на это, автолизинг останется крупнейшим сегментом и прибавит 25%.

Справка

АО "ЛК "Европлан" — лизинговая компания, которая оказывает юридическим и физическим лицам полный комплекс услуг, связанных с приобретением и дальнейшей эксплуатацией легкового, грузового, коммерческого автотранспорта, а также спецтехники.

Дополнительные услуги Европлана для клиентов включают в себя страхование автомобилей, регистрацию автотранспорта в Госавтоинспекции и самоходных машин в органах Гостехнадзора, топливную программу, программу автопомощи на дорогах и услугу выкупа автомобилей.

Европлан предоставляет в лизинг транспорт для предприятий малого и среднего бизнеса через сеть филиалов и представительств, охватывающих более 70 регионов России. Компания заключила более 262 000 контрактов. Лизингополучателями Европлана стали более 72 000 компаний и индивидуальных предпринимателей. Они представляют десятки отраслей экономики России и варьируются от крупнейших международных корпораций до небольших семейных предприятий. Этому в полной мере способствует широкая гамма лизинговых продуктов Европлана и осуществление масштабного лизинга транспорта благодаря программам более чем по 60 маркам автомобилей.

Европлан входит в ТОП-25 автолизинговых компаний в Европе и занимает лидирующую позицию в сегменте автолизинга среди лизинговых компаний России (данные Европейской федерации национальных ассоциаций лизинговых компаний Leaseurope). В 2015 году Европлан был признан "Лучшей лизинговой компанией России" (International Finance Magazine Awards), в 2016 году — "Лучшей автолизинговой компанией России" (Acquisition International) и "Лучшей компанией 2016" в категории "Финансовый лизинг России" (Finance Digest). В 2017 году Европлан признан "Лидером рынка лизинга в сегменте МСБ — 2016" (по данным исследования Эксперт РА), а также занял первое место в номинации "Работа с МСБ в лизинге", участвуя в VII премии инноваций и достижений финансовой отрасли "Финансовая сфера". В 2018 году Европлан признан "Лидером рынка лизинга в сегменте МСБ в 2017 году" и "Лидером по количеству лизинговых сделок — 2017" (по данным исследования Эксперт РА).

Акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан" (АО "ЛК "Европлан", Европлан) осуществляет лизинговую деятельность как полный правопреемник ПАО "Европлан"* после выделения из него в качестве 100% дочернего юридического лица.

*21 августа 2017 г. ПАО "Европлан" переименован в Публичное акционерное общество "САФМАР Финансовые инвестиции"