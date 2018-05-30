Европлан предлагает KAMAZ в лизинг с выгодой до 500 000 рублей

Автолизинговая компания "Европлан" (АО ЛК "Европлан"), входящая в "САФМАР Финансовые инвестиции" Михаила Гуцериева, и KAMAZ (ПАО "КАМАЗ") представляют новое спецпредложение для корпоративных клиентов. В рамках программы KAMAZ Finance автомобили и техника производителя доступны в лизинг на гибких условиях финансирования и с выгодой до 500 000 рублей.

Преимущества предложения:

Специальная цена от производителя в рамках программы KAMAZ Finance;

Специальная скидка по программа льготного лизинга от Европлана;

Низкий тариф по страхованию КАСКО от 1,48%.

Так при приобретении 5490 (стоимость от 4 473 380 руб.) ежемесячный платеж составит 51 115 руб., а общая выгода по предложению — 447 338 рублей. При приобретении KAMAZ 65115 (рекомендованная цена 3 988 400 руб.) ежемесячный платеж составит 45 515 руб., выгода — 398 840 рублей*.

Спецпредложение действует до 30 июня 2018 года.

Напоминаем, что Европлан предлагает комплексную поддержку клиентам: регистрацию автотранспорта в Госавтоинспекции, доставку автомобилей, топливную программу, помощь на дорогах и услугу выкупа автомобилей для максимально комфортного использования автомобилей в период финансовой аренды.

*Платеж 45 515 руб./мес.: Аванс 46% от цены техники, срок лизинга 60 месяцев. Расчёты приведены для техники KAMAZ 65115 стоимостью 3 988 400 руб. Платеж 51 115 руб./мес.: Аванс 46% от цены техники, срок лизинга 60 месяцев. Расчёты приведены для техники KAMAZ 5490 стоимостью 4 473 380 руб. Платеж 68 290 руб./мес.: Аванс 46% от цены техники, срок лизинга 60 месяцев. Расчёты приведены для техники KAMAZ 6520-6014-49(B5) стоимостью 5 078 720 руб. Все расчёты приведены в рублях, с выкупным платежом 3% от цены техники. По договорам лизинга взимается единовременная комиссия 20 000 руб. Условия действительны на 25.05.2018 для юридических лиц и ИП на приобретение новой техники в лизинг. Выгода по акции 398 840 руб./447 338 руб./507 872 руб.: выгода достигается за счет суммирования предложений: 1) льготный лизинг Европлана (Уменьшение стоимости услуг финансовой аренды в размере 10% от стоимости техники по ДКП без НДС, акция распространяется на грузовые а/м и спецтехнику, имеющие ПТС, с условиями ДФА: аванс от 15%, срок 47-60 месяцев, аннуитетные платежи), 2) спецусловия лизинга по программе KAMAZ Finance, 3) низкий тариф по страхованию (Тариф действителен для клиентов, приобретающих грузовые а/м КАМАЗ в лизинг в Европлане. Акция разработана в рамках сотрудничества Европлана, KAMAZ и страховой компании "ВСК" до 30.06.2018 г. Страховая программа с тарифом 1,48% включает франшизу 30 000 руб. Доступно также страхование без франшизы с тарифом 1,6%). Условия действительны на 20.05.2018. Предложение действительно для юридических лиц и ИП на приобретение новой техники в лизинг. Обращаем ваше внимание на то, что данное предложение носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Ст. 437 (2) ГК РФ. АО "ЛК "Европлан", ОГРН 1177746637584. ЕВРОПЛАН®