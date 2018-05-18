Европлан предлагает 10% скидку при лизинге грузового автотранспорта и спецтехники

Дополнительную выгоду в 10% от стоимости ТС можно получить при оформлении лизинга с авансом не менее 15% и сроком лизинга 47-60 месяцев. Спецпредложение можно использовать совместно с предложениями автомобильных дилеров и производителей. Так, например, при оформлении Lada Largus, рекомендованной стоимостью от 514 900 рублей, экономия составит 51 490 рублей. При покупке Isuzu модели NQR90L с рекомендованной стоимостью 2 500 500 рублей, цена станет ниже на 250 000 рублей.

Клиентам при оформлении лизинга в Европлане, вместе с предоставлением 10% выгоды предлагаются льготные условия на обслуживание транспортных средств: регистрация ТС в государственных органах, страхование, отсутствие налога на прибыль, также предоставляются услуги по обслуживанию ТС, как доставка ТС, топливная программа, пакет помощи на дорогах и выкуп автомобилей.

АО "ЛК "Европлан" (ОГРН: 1177746637584) входит в САФМАР Финансовые инвестиции" Михаила Гуцериева.

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