Европлан принял участие в 8-ом ежегодном съезде лизинговой отрасли России

Съезд лизинговой отрасли России, проводимый ведущей отраслевой ассоциацией, является главным событием года и местом встречи руководителей российских лизинговых компаний. В съезде 2018 года приняли участие 173 делегата от 122 организаций.

Основной темой съезда 2018 года стало: "Повышение роли лизинга как механизма инвестиций для модернизации и технологического перевооружения всех отраслей экономики России. Основные драйверы и препятствия".

В ходе конференции генеральный директор АО "ЛК "Европлан" Александр Михайлов озвучил мнение о возможных сложностях для автолизинга при переходе на систему электронных паспортов транспортных средств (ЭПТС), которая будет введена в России. В обсуждении отметили, что с точки зрения налаживания необходимых процессов сейчас не решены некоторые вопросы. Например, не прозрачен процесс проверки права продавца транспортного средства, а также история переходов прав собственности и регистрационных данных ТС. Отсутствует в нормативных документах регламентированный процесс взаимодействия ГИБДД и ЭПТС. Также предвидятся издержки для бизнеса по подключению к программе.

В рамках съезда лидеры индустрии обсудили вопросы господдержки и законодательного регулирования лизинговой отрасли, перспективы развития лизинговой инфраструктуры, особенности реализации реформы рынка лизинга и актуальные тренды отрасли.