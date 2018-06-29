Европлан запускает предложение на операционный лизинг Mercedes-Benz с учетом дополнительных услуг

Благодаря эксклюзивным условиям представители бизнеса смогут пользоваться автомобилем с включенным комплексным обслуживанием при сниженных ежемесячных платежах без каких-либо дополнительных затрат.

Так, автомобиль Mercedes-Benz E-klass* (рекомендованная цена от 3 070 000 руб.) доступен с авансом от 10%, сроком лизинга 36 месяцев с учетом включенных дополнительных услуг (зимние шины, шиномонтаж, хранение шин, ремонт, ТО). Итоговая стоимость владения автомобилем Mercedes-Benz E-klasse составит 1 885 230 руб.

При наглядном расчете можно обнаружить, что в рамках программы некоторые модели Mercedes-Benz можно получить на более выгодных условиях, чем при приобретении за наличные или при финансовом лизинге.

Автомобиль Mersedes-Benz S-klasse (рекомендованная цена от 6 830 000 руб.) доступен с авансом 20%, сроком лизинга 36 месяцев с учетом включенных дополнительных услуг (зимние шины, шиномонтаж, хранение шин, ремонт, ТО). Итоговая стоимость владения автомобилем Mercedes-Benz S-klasse составит 6 520 048 руб.

Если провести сравнение, то в рамках программы итоговая стоимость S-klasse будет на 309 952 руб. ниже рекомендованной цены, когда цена на автомобиль классом ниже от конкурирующей марки, наоборот, получит удорожание в 1 176 736.

Комплекс дополнительных услуг от Европлана включает в себя регистрацию автотранспорта в ГИБДД, топливную программу и помощь на дорогах для максимально комфортного использования транспорта в течение срока операционного лизинга.

Акция действует во всех регионах России.

*Итоговая стоимость владения авто: суммы 4 108 714 руб. (для покупки за наличные), 2 995 869 руб. (для финансового лизинга) и 1 885 230 руб. (для операционного лизинга) приведены к единому гипотетически сравнимому параметру, рассчитанному для а/м Mercedes-Benz E-klass с рекомендованной ценой 3 070 000 руб. на срок использования 36 месяцев.

В итоговой стоимости владения авто 4 108 714 руб. не включается экономии по налогам, которую получает лизингополучатель при оформлении договора лизинга, т.к. при покупке за наличные не возникает оснований для данной экономии. В итоговой стоимости владения авто 2 995 869 руб. и 1 885 230 руб. учтена экономия по налогам, возникающая у клиента при оформлении договора лизинга. При расчете покупки за наличные учтено: 100% оплата а/м клиентом и продажа а/м по рыночной стоимости через 36 месяцев. При расчете финансового лизинга учтено: корпоративные цены автопроизводителя, стоимость сопутствующих дополнительных услуг, срок лизинга 36 месяцев, аванс 10%, лизинговые платежи 122905 руб./мес., выкупной платеж 1000 руб., единовременная комиссия по договору лизинга 10000 руб. При расчёте операционного лизинга учтено: корпоративные цены автопроизводителя, срок лизинга 36 месяцев, аванс 10%, лизинговые платежи 75936 руб./мес., стоимость сопутствующих дополнительных услуг, в конце срока лизинга а/м возвращается в лизинговую компанию. Итоговая стоимость владения авто: суммы 6 715 736 руб. (для а/м Lexus LS) и 6 520 048 руб. (для а/м Mercedes-Benz S-klasse) приведены к единому гипотетически сравнимому параметру, рассчитанному при использовании программы оперлизинга в АО “ЛК "Европлан". В расчете приводятся стоимости владения автомобилей сравнимого класса с одинаковыми параметрами по лизингу и набором дополнительных услуг: аванс 20%, срок лизинга 36 месяцев, максимальный остаточный платеж 50% для Mersedes-Benz S klasse и 41% для Lexus LS. Дополнительные услуги оказывается не во всех городах присутствия АО "ЛК "Европлан". Подробности по телефону 8 800 505-69-85. Комплектация и цвет автомобилей на странице могут отличаться от комплектации и цвета финансируемых автомобилей. Предложение носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Ст. 437 (2) ГК РФ. АО "ЛК "Европлан", ОГРН 1177746637584. ЕВРОПЛАН®

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