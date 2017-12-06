10 фактов о Михаиле Евдокимове

Михаил Евдокимов. Фото: Михаил Хаустов. Губернатор Евдокимов. Фото из архива редакции. Михаил Евдокимов в молодости. Фото: altapress.ru. Губернаторство Михаила Евдокимова. Фото: altapress.ru. Михаил Евдокимов в молодости. Фото: altapress.ru. Михаил Евдокимов в молодости. Фото: altapress.ru. Михаил Евдокимов в молодости. Фото: altapress.ru. Губернаторство Михаила Евдокимова. Фото: altapress.ru. Губернаторство Михаила Евдокимова. Фото: altapress.ru.

1. Считается, что родина Евдокимова — село Верх-Обское в Смоленском районе. Однако это не так. Будущий артист родился в Сталинске (сейчас — Новокузнецк) в 1957 году. И только спустя год его семья перебралась на Алтай — в Верх-Обское. Село стало для него родным. Он часто там бывал, именно оттуда ехал в день своей гибели и там же похоронен.

2. Отец будущего артиста был рабочим, мать до переезда работала на шахте. У Евдокимова шесть братьев и сестер.

3. После школы Евдокимов учился в Барнауле в культпросветучилище на отделении балалаечников. После этого успел поработать на Алтайском моторном заводе. Он прошел четырехнедельные курсы шлифовщиков, но долго там не задержался. Довольно скоро он перевелся в заводскую столовую на должность администратора. Он проработал там несколько лет.

4. Творческая карьера будущего артиста началась с КВН. Там он играл, когда учился в Новосибирском институте торговли. Выступления на сцене так увлекли Евдокимова, что он решил стать комедийным артистом, бросил учебу и поехал в Москву. Там он пытался поступить в эстрадно-цирковое училище, но провалил экзамены. После этого он вернулся в Новосибирск, где все же окончил институт.

5. Спустя несколько лет Евдокимов снова поехал в Москву. На этот раз ему повезло: он устроился в Московскую областную филармонию артистом разговорного жанра.

6. На телевидении Михаил Евдокимов впервые появился 1984 году — в программе "Огонек". Спустя какое-то время он стал частым гостем программы "Вокруг смеха", где выступал с монологами и пародиями. Именно тогда появился знаменитый монолог "После бани", фразы из которого стали крылатыми: "сам не красный, а морда красная", "иду, никого не трогаю".

7. В 1991 году начал кинокарьеру: дебютировал в фильме "Воспоминание о "Коровьем марше". До 2000 года сыграл в семи фильмах, среди которых "Про бизнесмена Фому", "Не валяй дурака" и другие. Также он выпустил несколько музыкальных пластинок: "Надо жить", "Отвяжись, худая жизнь!", "Земляки", "Я еще вернусь" (посмертно) и другие.

8. Впервые податься в политику Евдокимов пытался в 1995 году. Тогда он выдвигался кандидатом в Госдуму по барнаульскому округу, но проиграл выборы.

9. В честь Евдокимова назвали один из буксиров-толкачей "Западно-Сибирского речного пароходства" (бывший РТ-457).

10. У Евдокимова была официальная жена — Галина. В 1987 году у них родилась дочь Анна. Примечательно, что ее сын (родился в 2008 году) — полный тезка знаменитого деда: Михаил Сергеевич Евдокимов.

Также у бывшего алтайского губернатора было двое внебрачных детей: дочь Анастасия (1995 года рождения) от Надежды Жарковой и сын Даниил (2004 года рождения) от модели Инны Беловой.