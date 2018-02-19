Фармакологи заявили об угрозе закрытия аптек в небольших городах

В соответствии с разработанным Минпромторгом законом, разрешающим продовольственным магазинам продажу безрецептурных средств, крупнейшие аптечные сети могут закрыть до половины своих аптек, пишет "Коммерсанту", ссылаясь на данные сетей "Ригла" и "Неофарм".
В небольших городах аптечные сети могут закрыться полностью.
По данным издания, на недавнем заседании "Деловой России" генеральный директор "Риглы" Александр Филиппов заявил о возможном закрытии почти половины своих аптек. Если законопроект Минпромторга будет утвержден, закроются 734 объекта "Риглы", находящиеся в непосредственной близости от продуктовых магазинов. Филиппов также отметил, что пострадают 250 объектов в малых городах.
Гендиректор сети "Неофарм" Евгений Нифантьев подтвердил "Коммерсанту", что 143 аптеки в небольших городах "точно закроются". Их выручка и так невысока, поэтому любое снижение выручки окажется критичным.
Кроме того, игроков аптечного рынка возмущает возможность оформлять лицензию на аптечную деятельность на юридическое лицо, которой наделяются продуктовые магазины. Аптечные же сети обязаны получать ее для каждой точки.
Против принятия законопроекта также выступает Минздрав, который выражает большие сомнения в способности магазинов обеспечить надлежащие условия хранения и отпуска лекарств, пишет polit.ru.
На заседании "Деловой России" также стало известно, что в результате публичного обсуждения законопроекта против него проголосовали 99,55% экспертов. Участники форума заявили, что доступность безрецептурных лекарств приведет к росту цен на рецептурные.
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