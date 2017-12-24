ФАС займется службами такси, резко поднявшими тарифы перед Новым годом

Сегодня, 11:43.
Потребитель

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ проверит сообщения о завышении цен на услуги агрегаторов такси в преддверии новогодних праздников. Об этом заявил замглавы ФАС Андрей Цариковский, сообщает Интерфакс.

Конкурс водителей такси в Барнауле.
Конкурс водителей такси в Барнауле. Фото: Анастасия Скоропляс и Александр Поляков.

Андрей Цариковский,
замглавы ФАС:

— Если мы увидим, что это повышение абсолютно синхронно и на одинаковые суммы, то я сам лично в своем управлении картелей это посмотрю.

По его словам, повышенные тарифы в данном случае могут быть оправданы чрезмерно высоким спросом. "Но если мы докажем, что перегрузки нет, а цены у всех одинаково взлетели, это уже злоупотребление, либо предварительный сговор", - сказал Цариковский.

Напомним, в Барнауле 22 декабря подорожало такси. Перевозчики повысили стоимость проезда из-за новогодних праздников. С 22 по 24 декабря барнаульцам придется заплатить за поездку в такси в 1,5-2 раза больше. С вечера 31 декабря до утра 2 января может действовать двойной тариф.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Смотрите также
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров