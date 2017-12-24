ФАС займется службами такси, резко поднявшими тарифы перед Новым годом

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ проверит сообщения о завышении цен на услуги агрегаторов такси в преддверии новогодних праздников. Об этом заявил замглавы ФАС Андрей Цариковский, сообщает Интерфакс.
Андрей Цариковский,
замглавы ФАС:
— Если мы увидим, что это повышение абсолютно синхронно и на одинаковые суммы, то я сам лично в своем управлении картелей это посмотрю.
По его словам, повышенные тарифы в данном случае могут быть оправданы чрезмерно высоким спросом. "Но если мы докажем, что перегрузки нет, а цены у всех одинаково взлетели, это уже злоупотребление, либо предварительный сговор", - сказал Цариковский.
Напомним, в Барнауле 22 декабря подорожало такси. Перевозчики повысили стоимость проезда из-за новогодних праздников. С 22 по 24 декабря барнаульцам придется заплатить за поездку в такси в 1,5-2 раза больше. С вечера 31 декабря до утра 2 января может действовать двойной тариф.
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