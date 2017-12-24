ФАС займется службами такси, резко поднявшими тарифы перед Новым годом

Андрей Цариковский,

замглавы ФАС:

— Если мы увидим, что это повышение абсолютно синхронно и на одинаковые суммы, то я сам лично в своем управлении картелей это посмотрю.

По его словам, повышенные тарифы в данном случае могут быть оправданы чрезмерно высоким спросом. "Но если мы докажем, что перегрузки нет, а цены у всех одинаково взлетели, это уже злоупотребление, либо предварительный сговор", - сказал Цариковский.



Напомним, в Барнауле 22 декабря подорожало такси. Перевозчики повысили стоимость проезда из-за новогодних праздников. С 22 по 24 декабря барнаульцам придется заплатить за поездку в такси в 1,5-2 раза больше. С вечера 31 декабря до утра 2 января может действовать двойной тариф.