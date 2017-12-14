Это фиаско: люди и животные, которым не повезло

Людям и братьям нашим меньшим из очередной подборки слегка (а на самом деле не слегка) не повезло. Смотрите сами.

Это фиаско. Фото: izismile. Это фиаско. Фото: izismile. Это фиаско. Фото: izismile. Это фиаско. Фото: izismile. Это фиаско. Фото: izismile. Это фиаско. Фото: izismile. Это фиаско. Фото: izismile. Это фиаско. Фото: izismile. Это фиаско. Фото: izismile. Это фиаско. Фото: izismile. Это фиаско. Фото: izismile. Это фиаско. Фото: izismile. Это фиаско. Фото: izismile. Это фиаско. Фото: izismile. Это фиаско. Фото: izismile. Это фиаско. Фото: izismile. Это фиаско. Фото: izismile. Это фиаско. Фото: izismile.