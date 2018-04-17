Фигурант знаменитого дела УК "Доверие" Денис Сучков освободился досрочно

Денис Сучков вышел по УДО в начале марта 2018 года. Об освобождении ходатайствовал как он сам, так и адвокат Сергей Коренной. После освобождения Сучков обязан раз в месяц отмечаться у участкового по месту жительства.

Денис Сучков уже участвует в деятельности по управлению жилфондом — об этом упоминает Государственная инспекция Алтайского края, называющая его представителем УК "Индустриальная".

Инспекция сообщила, что 12 апреля он принял участие в рабочей встрече жителей 19 домов барнаульского поселка Новосиликатный с представителями госинспекции и ряда управляющих компаний. На встрече разбирался спор о переходе домов УК "Индустриальная" к другим УК.

Приговор по знаменитому делу УК "Доверие" Октябрьский райсуд вынес 21 ноября 2016 года. Виновными признали всех фигурантов дела. Первая судебная инстанция считала, что Максим Савинцев, сын бывшего мэра Барнаула, и Денис Сучков должны провести в колонии 6 лет.

Но в январе 2017 года Алтайский краевой суд смягчил наказание и сократил сроки: Савинцеву до 5 лет, Сучкову до 4,5. Поскольку Денис Сучков провел в СИЗО 14 месяцев, а в колонии около 16, он отбыл более половины срока. В итоге к нему применили меры условно-досрочного освобождения.

Условие освобождения по УДО при совершении тяжкого преступления — фактическое отбытие осужденным не менее половины срока наказания, назначенного за тяжкое преступление, сообщает правовая база "Консультант плюс". Тяжкими преступлениями признаются умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание не превышает 10 лет лишения свободы.

Выяснить, есть ли планы на УДО у Максима Савинцева, который до вынесения приговора находился в СИЗО около 22 месяцев, пока не удалось. Адвокат Игорь Хомутов, представлявший его интересы в ходе следствия и на суде, сказал, что такого ходатайства не подавал. По данным Сергея Коренного, Савинцев продолжает отбывать наказание.

Что известно про Сучкова?

Дениса Сучкова арестовали в марте 2014 года вместе с главным бухгалтером УК "Доверие". Расследование вел краевой следком. Следователи считали, что они похитили деньги, предназначенных для оплаты "Барнаульской теплосетевой компании". В том же году фигурантом дела стал Максим Савинцев. Расследование завершили в 2015 году.

В ходе рассмотрения дела в суде Денис Сучков заявлял, что его действия необходимо квалифицировать не как мошенничество, а как уклонение от уплаты налогов (это менее тяжкое преступление). Он также говорил, что не совершал тяжких преступлений.

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