31 октября
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Шоу-бизнес

Филипп Киркоров послал журналистку после вопроса о том, «тырит» ли он

Российский певец Филипп Киркоров вышел из себя после вопроса журналистки о том, «тырит» ли он. Эта выходка тут же приобрела масштабы большого скандала, сообщает Life.

Филипп Киркоров.
Филипп Киркоров.
Соцсети Филиппа Киркорова

Журналистка провела экспресс-интервью с Филиппом Киркоровым в кулуарах Большого концертного зала «Октябрьский» в Санкт-Петербурге.

30 октября там устроили гала-концерт «Звезды — с любовью!», в котором участвовал Филипп Киркоров.

Журналистка спросила у звезды, коллекционирует ли он сувениры из городов, которые посещал.

Киркоров рассказал, что дольше всего собирал меню из ресторанов за разные годы.

После чего журналистка без стеснения спросила:

«Тырите?»

Этот вопрос возмутил певца, и он ответил корреспонденту в грубой форме.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость