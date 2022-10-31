Филипп Киркоров послал журналистку после вопроса о том, «тырит» ли он

Российский певец Филипп Киркоров вышел из себя после вопроса журналистки о том, «тырит» ли он. Эта выходка тут же приобрела масштабы большого скандала, сообщает Life .

Журналистка провела экспресс-интервью с Филиппом Киркоровым в кулуарах Большого концертного зала «Октябрьский» в Санкт-Петербурге.

30 октября там устроили гала-концерт «Звезды — с любовью!», в котором участвовал Филипп Киркоров.

Журналистка спросила у звезды, коллекционирует ли он сувениры из городов, которые посещал.

Киркоров рассказал, что дольше всего собирал меню из ресторанов за разные годы.

После чего журналистка без стеснения спросила:

«Тырите?»

Этот вопрос возмутил певца, и он ответил корреспонденту в грубой форме.