Филипп Киркоров послал журналистку после вопроса о том, «тырит» ли он

Журналистка провела экспресс-интервью с Филиппом Киркоровым в кулуарах Большого концертного зала «Октябрьский» в Санкт-Петербурге.
30 октября там устроили гала-концерт «Звезды — с любовью!», в котором участвовал Филипп Киркоров.
Журналистка спросила у звезды, коллекционирует ли он сувениры из городов, которые посещал.
Киркоров рассказал, что дольше всего собирал меню из ресторанов за разные годы.
После чего журналистка без стеснения спросила:
«Тырите?»
Этот вопрос возмутил певца, и он ответил корреспонденту в грубой форме.