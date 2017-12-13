Фильм об осужденной алтайской спортсменке Татьяне Андреевой стал скандальным еще до премьеры

Несколько лет назад "дело Андреевой" получило широкий резонанс. В 2012 году в гостинице в пригороде Бийска девушка смертельно ранила ножом 26-летнего Сергея Черкайкина. Утром следующего дня он скончался в больнице.

По словам Андреевой, это была самооборона — мужчина пытался ее изнасиловать. Суд решил, что чемпионка России по пауэрлифтингу нанесла удар ножом умышленно, "из личной неприязни". В августе 2013 года Андрееву приговорили к 7 годам лишения свободы в колонии общего режима.

Позже Алтайский краевой суд смягчил приговор на 1 год в связи с "провокационным поведением пострадавшего". В итоге в Шипуновской женской колонии Андреева провела 4 года.

В августе 2014 года Елена Погребижская начала краудфандинговую кампанию по сбору средств на создание документального фильма "Дело Андреевой". Деньги на него собрали за четыре дня — сумма оказалась даже больше планируемой. Часть средств режиссер отправила в пользу погашения ущерба, присужденного Татьяне Андреевой — 802 тысячи рублей.

Перед сбором средств режиссер писала: "Фильм будет о девушке, которая защищалась от насильника и убила его. И получила за это 7 лет колонии. Не только суд, но и общественное мнение Таню осудило, мол, вот же тварь, даже мало дали. <...> Я хочу снять кино про девушку Таню, которая в этот самый момент считает каждую минуту в алтайской колонии общего режима. У меня нет иллюзий, что моим кино я вытащу ее из-за решетки. Или смогу прополоть махровый бурьян в головах наших сограждан, которые считают, что "ну и дала бы, а хороший парень был бы жив".

Елена Погребижская подчеркивала, что хочет рассмотреть эту историю всесторонне и беспристрастно. В итоге первые зрители увидели в фильме не совсем то, что ожидали изначально.

Евгений Левкович,

российский журналист:

— Выяснилось, что чемпионка России по пауэрлифтингу (которая на суде вместе со свидетелями защиты утверждала, что в жизни не брала в рот спиртного, поскольку профессиональная спортсменка), бухала иной раз как портовый матрос. Что в состоянии опьянения она часто бывала агрессивной. Что с "насильником" она знакома не была, а просто села в машину к совершенно посторонним парням. Что в момент заезда в гостиницу (несмотря на то, что камеры видеонаблюдения зафиксировали как её вносят в отель на плече) она была в полном сознании. Что решение остановиться в этой в гостинице — и её тоже. Что отравленная бутылка и угроза жизни были выдуманы Таней сильно позже. Что она попросила своих подруг дать ложные показания, и те, чтобы выручить ее, согласились. В общем, Лена оставила меня в дураках.

В комментариях к посту Левковича многие люди пишут, что Погребижская по сути, как и суд, во всем обвинила Татьяну, а Сергея выставила паинькой. Некоторые акционеры считают себя обманутыми, поскольку Елена, по их мнению, заявляла, что снимет фильм про одно, а сняла про другое.

Irina Isaeva: "Я тоже уже посмотрела фильм, купила такую акцию много лет назад. Русская журналистика от тенденции обвинять жертву не скоро еще избавится, какой бы авторской она ни была. <...> Только на постсоветском пространстве изнасилованием ещё считается, когда тебя избили, чуть не убили, ты орала, сопротивлялась, но вот случилось. А типа когда ты испугалась до ужаса, не могла сопротивляться — это пристали к тебе так. Рот есть? Могла на помощь позвать? Не позвала — согласилась. Мерзко". Ольга Оленева: "Такой обычный деревенский парень" с " его системой координат" — это вообще не оправдание насильнику. Нет — значит нет, даже если девушка голая, пьяная, накрашенная и посреди леса. Не понимает мужик — тогда да — нож и кладбище, я считаю справедливо. Может хоть один "такой обычный деревенский парень" в следующий раз попробует включить голову". Ольга Карчевская: "Хм, я так полагаю, что тут и заикаться о том, что у пьяной женщины невозможно получить согласие на секс, не стоит... Ну и отдельно, конечно, доставило, когда собираются деньги на одно, делается диаметрально противоположное, вместо того, чтобы вернуть деньги людям и открыть честный сбор на НОВЫХ условиях. Я немного не так себе представляю честный краудфандинг и честную журналистику". Марина Талагаева: "Хайп устроила сама Лена. А программа Первого канала с Малаховым как раз намекала, что в истории не все так однозначно. А Лена повернула историю так, что девушка спаслась от насилия, только убив насильника, ее посадили несправедливо,давайте поможем. Снимем кино и пошумим, авось по УДО выйдет. В итоге Лена собрала 3 миллиона, 3 года (!) снимала фильм, а в итоге сделала выводы, что Таня, бывало, пила, а Сергей — деревенский парень. Акционеры в шоке, а Лена честный журналист. Приходите за 700 рублей с ней поспорить. А то все бывает в ЭТОЙ стране". Евгения Евсеева: "Мне все эти доводы непонятны. Каким образом то, что Андреева любила выпить, отменяет тот факт, что ее пытались изнасиловать? Ну хорошо, не подмешивал он ей клофелин, а она просто сама напилась, дальше-то что? Напилась — можно насиловать что ли?". Дина Ахьямова: "Честный журналист, я считаю, должен деньги то вернуть, раз результат инвесторов как-то не удовлетворяет и заявке не соответствует, ну повторюсь, если журналист такой честный".

В ответ на вопросы Евгения Левковича о ее мнении по поводу случившегося Елена Погребижская ответила, что "ни изнасилования, ни насилия там и близко не было". Она отметила, что в отеле прекрасная слышимость, но никто не слышал шумов борьбы, пока раненый Сергей не выскочил из номера. На теле Татьяны не нашли ни ушибов, ни ссадин, ни царапин, ни порванной одежды — никаких признаков того, что она отбивалась, рассказала режиссер. Сергей, по ее мнению, "вообще никакой не злодей, не насильник".

Елена Погребижская,

режиссер:

— И если девушки до глубокой ночи пьют с ним пиво в отеле, похожем на бордель, и никто девушек не держит, и они сами ждут в номерах — как такой парень это воспринимает? Он думал, что у него все на мази, и в его системе координат все так и было. И с этой мыслью пристал к Татьяне. Приставания в номере были, да. И их я точно не оправдываю и не одобряю. Но были ли у Тани другие способы донести свое "нет"? Были. Но Татьяна это Татьяна. Она выпустила наружу животный инстинкт, который, наверное, есть в каждом из нас, но который чаще всего все же стоит сдерживать. Не оказала никакого сопротивления иначе, чем сразу ножом. Ножом — в ответ на приставания. И это по-моему явный перебор.

В интервью "Медузе" Елена Погребижская рассказала, что в самом начале работы над фильмом ей казалось, что судебная система, не разбираясь в деталях, упекла героиню в колонию. После окончания съемок ее мнение поменялось, однако она постаралась показать всех участников этого дела просто живыми людьми.

Елена Погребижская,

режиссер:

— Я не хочу перекоса. Надо понимать, что убитый юноша — не профессиональный насильник, не опаиватель, не клофелинщик, не маньяк и не злодей, у него не было плана завести и изнасиловать. Он деревенский парень, мамин сын. А Татьяна — это девушка, которая имеет несколько образов. Те образы, которые не на виду, они очень разные, углубляться туда глубоко я не хочу. Если я чуть-чуть переборщу с компрометирующими деталями, получится, что я нарисую Татьяну-демона, а я не хочу рисовать демона — она живой человек. Перед нами вообще не ангел, но и не демон.

Погребижская подчеркнула, что Татьяна всегда произносила одну и ту же заученную версию, невзирая "на совершенно объективно вскрывшиеся факты". Девушку не смущало, что "она три раза давала разные показания".

По мнению Саши Сулим, журналиста "Медузы", фильм стал еще одним аргументом виновности Татьяны, хотя она уже была наказана и отсидела свой срок. Елена Погребижская после закрытого показа своего кино написала у себя на странице: "Весь ужас в том, что мне никого не жалко. Не знаю почему, но ощущение такое".

Сама Татьяна сказала режиссеру после просмотра фильма, что "все приняла, успокоилась, не переживает, что ее история будет показана". Девушка призналась: она "ожидала чего-то комплиментарного в свой адрес". По ее словам, она готовилась к худшему, но, посмотрев, сказала, что все не так плохо.

По словам Погребижской, фильм покажет Первый канал, но дата его выхода на телевидении пока неизвестна