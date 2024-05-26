Фильм с российскими актерами одержал победу на Каннском фестивале

Российские актеры Марк Эйдельштейн, Юрий Борисов и Дарья Екамасова снялись в кинокартине, сообщает Lenta.ru .

Фильм «Анора» американского режиссера Шона Бэйкера получил «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском кинофестивале.

В центре сюжета — молодая секс-работница из Бруклина по имени Анора, которая выходит замуж за сына российского олигарха. Однако родители молодого человека прилетают из России, чтобы убедить его аннулировать брак.

На фестивале зрители аплодировали фильму «Анора» почти восемь минут.

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