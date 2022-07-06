Фитофтороз томатов: как бороться с гнилью помидоров

Бурая гниль — известный враг томатного урожая. Сперва желтеют листья, затем плоды покрываются коричневыми пятнами, а после этого начинают гнить. Что делать, чтобы фитофтороз перестал гостить в вашем огороде — в материале altapress.ru.

Фитофтороз — это поражение растений микроскопическими грибками. Главные жертвы овощного заболевания — томаты и картофель.

Зооспоры грибков есть практически везде: в грунте, на поверхности теплицы, на садовом инвентаре, на остатках растительности и даже на семенах.

Занести заразу к себе на грядку, можете и вы сами — от соседа по участку, через обувь.

Огород , рассада , грядки. СС0

Профилактика фитофторы на томатах

Не устраивайте из грядок «джунгли». Садите помидоры подальше друг от друга , удаляйте пасынки и листья в нижней части куста до первой кисти.

удаляйте пасынки и листья в нижней части куста до первой кисти. Выращивать томаты лучше в теплице. Если у вас парник , не забывайте проветривать его.

не забывайте проветривать его. Попробуйте накрыть томаты пленкой , чтобы она свисала по бокам , не задевая земли. Так воздух будет циркулировать и помидоры не пострадают от ночной прохлады и утренней росы.

Помидоры. Овощи. СС0

Важно поливать растения так , чтобы вода не оставалась на ночь. Лучше всего устраивать полив утром.

чтобы вода не оставалась на ночь. Лучше всего устраивать полив утром. Если вы заметили почерневшие плоды — рубите на корню. В противном случае погибнет весь урожай. Кроме того , зараженные стебли лучше сжечь , не стоит их отправлять в компостную яму.

зараженные стебли лучше сжечь не стоит их отправлять в компостную яму. Обязательно дезинфицируйте садовый инвентарь.

Средство от фитофтороза

Самым популярным и действенным методом борьбы с микроскопическими грибками считается 1% раствор бордоской жидкости.

Помидор. СС0.

Как приготовить бордоскую жидкость:

Возьмите 100 граммов медного купороса и 100−150 граммов извести. Растворите купорос в 1 литре горячей воды, а известь в 1 литре холодной воды (в отдельных емкостях). Доведите каждый раствор до 5 литров, добавив холодную воду. После этого процедите известковое молоко и добавьте в него медный купорос.

Важно! Бордоская жидкость плохо хранится (не дольше суток), поэтому используйте ее сразу после приготовления. Готовую смесь нельзя разбавлять водой.

Помидоры. СС0

Как сохранить собранные помидоры от гнили

Если фитофтора развивается быстро, плоды томатов лучше снять, даже если они зеленые. Но перед дозреванием помидоры нужно обработать.

Как обработать плоды:

В таз с горячей водой (60 градусов) опускают помидоры на 1,5−2 минуты, чтобы они прогрелись. После этого плоды сушат и раскладывают в ящики или плоские корзины. От этого споры фитофторы гибнут и эти помидоры вполне съедобны.